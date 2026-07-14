Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» остается единственным клубом, который официально обратился к «Жироне» по поводу трансфера украинского вингера Виктора Цыганкова.

По информации турецких СМИ, каталонский клуб готов рассмотреть продажу 28-летнего футболиста, ведь до окончания его контракта остался один год. В случае отсутствия трансфера этим летом «Жирона» рискует потерять игрока бесплатно по истечении срока соглашения.

Сообщается, что сам Цыганков настроен сменить клуб. Его приоритетом является продолжение карьеры в одном из элитных чемпионатов Европы, однако пока конкретных предложений из топ-лиг немного.

Ожидается, что турецкий клуб готов сделать Цыганкова одним из лидеров команды в новом сезоне, тогда как «Жирона» склоняется к продаже вингера уже этим летом, чтобы получить компенсацию за его трансфер.