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  4. Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова
Турция
14 июля 2026, 22:35 |
366
0

Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова

Единственное предложение поступило от «Трабзонспора»

14 июля 2026, 22:35 |
366
0
Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» остается единственным клубом, который официально обратился к «Жироне» по поводу трансфера украинского вингера Виктора Цыганкова.

По информации турецких СМИ, каталонский клуб готов рассмотреть продажу 28-летнего футболиста, ведь до окончания его контракта остался один год. В случае отсутствия трансфера этим летом «Жирона» рискует потерять игрока бесплатно по истечении срока соглашения.

Сообщается, что сам Цыганков настроен сменить клуб. Его приоритетом является продолжение карьеры в одном из элитных чемпионатов Европы, однако пока конкретных предложений из топ-лиг немного.

Ожидается, что турецкий клуб готов сделать Цыганкова одним из лидеров команды в новом сезоне, тогда как «Жирона» склоняется к продаже вингера уже этим летом, чтобы получить компенсацию за его трансфер.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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