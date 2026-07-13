Цыганков покидает Жирону. Над трансфером украинца работает известный клуб

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков вряд ли останется в «Жироне» на следующий сезон, сообщает El Desmarque.

По информации источника, над трансфером 28-летнего игрока активно работает «Эспаньол», который ищет финансовые решения, чтобы его подписать. Главными препятствиями для перехода украинца называются его стоимость и зарплата, которые достаточно высоки для клуба из Барселоны.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 34 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Контракт Виктора с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Цыганкова в «Трабзонспор».