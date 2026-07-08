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Испания
08 июля 2026, 23:28 | Обновлено 08 июля 2026, 23:37
938
0

Были достигнуты все условия. Известно, почему сорвался трансфер Цыганкова

Украинец не захотел переходить в Трабзонспор

08 июля 2026, 23:28 | Обновлено 08 июля 2026, 23:37
938
0
Были достигнуты все условия. Известно, почему сорвался трансфер Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine
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В Турции сообщили, почему сорвался переход украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор».

«Еще до начала трансферного окна в «Трабзонспоре» был игрок, которого тренер очень-очень хотел видеть на правом фланге — это Виктор Цыганков. С ним было достигнуто согласие по всем вопросам, также были согласованы условия перехода с его клубом, после чего наш клуб пригласил игрока в Трабзон на медицинское обследование, а затем на подписание контракта.

Однако его агент в последний момент попросил немного подождать, предоставив нам дополнительное время, и «Трабзонспор» прождал две недели. Поэтому «Трабзонспор» сразу перешел к альтернативным вариантам», — говорится в сообщении Instagram-паблика DİK FUTBOL, который является близким к клубу из Трабзона.

Ранее нидерландский журналист заявил, что Цыганков мог бы стать новым Душаном Тадичем.

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трансферы Трабзонспор Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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