Были достигнуты все условия. Известно, почему сорвался трансфер Цыганкова

В Турции сообщили, почему сорвался переход украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор».

«Еще до начала трансферного окна в «Трабзонспоре» был игрок, которого тренер очень-очень хотел видеть на правом фланге — это Виктор Цыганков. С ним было достигнуто согласие по всем вопросам, также были согласованы условия перехода с его клубом, после чего наш клуб пригласил игрока в Трабзон на медицинское обследование, а затем на подписание контракта.

Однако его агент в последний момент попросил немного подождать, предоставив нам дополнительное время, и «Трабзонспор» прождал две недели. Поэтому «Трабзонспор» сразу перешел к альтернативным вариантам», — говорится в сообщении Instagram-паблика DİK FUTBOL, который является близким к клубу из Трабзона.

Ранее нидерландский журналист заявил, что Цыганков мог бы стать новым Душаном Тадичем.