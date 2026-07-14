Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Матвей хочет играть за «Галатасарай»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко хочет продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».
По информации источника, 19-летний форвард отклонил вариант с переходом в дортмундскую «Боруссию», поскольку его приоритетом является трансфер в стамбульский клуб.
Сообщается, что Пономаренко уже согласовал с «Галатасараем» условия личного контракта, рассчитанного на четыре года.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий может перейти в «Ювентус»
Мунир Насрауи рассердился из-за чрезмерного внимания к себе