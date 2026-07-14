Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко хочет продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

По информации источника, 19-летний форвард отклонил вариант с переходом в дортмундскую «Боруссию», поскольку его приоритетом является трансфер в стамбульский клуб.

Сообщается, что Пономаренко уже согласовал с «Галатасараем» условия личного контракта, рассчитанного на четыре года.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.