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  4. Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 20:28 |
1692
3

Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб

Матвей хочет играть за «Галатасарай»

14 июля 2026, 20:28 |
1692
3 Comments
Пономаренко отказал Боруссии и решил перейти в другой клуб
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко хочет продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

По информации источника, 19-летний форвард отклонил вариант с переходом в дортмундскую «Боруссию», поскольку его приоритетом является трансфер в стамбульский клуб.

Сообщается, что Пономаренко уже согласовал с «Галатасараем» условия личного контракта, рассчитанного на четыре года.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу зарплаты трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Боруссия Дортмунд
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Класний анекдот. Браво , Олійченко! Сміятися після слова "лопата"...
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+3
Просто дурне теля
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0
Бо хоче смаку золота🥇 З Галатасараєм це зараз здається простіше, ніж в Дортмунді в конкуренції з мюнхенською машиною.
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0
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