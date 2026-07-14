ВИДЕО. Более 100 тысяч болельщиков встретили сборную Норвегии в Осло

Поражение от Англии со счетом 1:2 в овертайме завершило историческое выступление сборной Норвегии на стадии 1/4 финала. Впрочем, это не помешало устроить команде теплый прием.

Более 100 тысяч болельщиков заполнили улицы столицы Норвегии Осло, чтобы торжественно встретить национальную сборную по футболу. Несмотря на болезненный вылет с чемпионата мира, страна превратила возвращение команды в масштабное национальное празднование.

Еще до полудня территория возле Королевского дворца в Осло была заполнена людьми. По неофициальным оценкам, на празднование собралось более 100 тысяч человек.

После приземления самолет со сборной традиционно встретили водяной аркой, после чего команда отправилась на торжественный парад по столице.

Площадь перед дворцом быстро заполнилась, а толпа растянулась далеко вдоль главной улицы города – Карл-Йоханс-гате. Сначала футболисты отправились на аудиенцию к королю Харальду V.

После встречи с королем команда вышла поприветствовать болельщиков, тогда как позади игроков стоял почетный караул Королевской гвардии.

Нападающий Эрлинг Холанд заметно отсутствовал на заключительном этапе празднования, поскольку покинул торжества раньше.

Из-за этого он не принял участия в традиционной «гребле викингов» на ступенях Королевского дворца вместе с партнерами по команде. Ритуал перед десятками тысяч болельщиков возглавил кронпринц Хокон, который задавал ритм на барабанах.

«Эрлинг и Сандер [Берге] должны были успеть на свой рейс, так как наше возвращение из США задержалось на четыре часа», – объяснил главный тренер сборной Столе Сольбаккен, когда команда готовилась продолжить празднование на открытом двухэтажном автобусе.

Из-за огромной толпы автобус несколько раз практически останавливался в центре Осло. В один момент ему даже пришлось сдать назад, поскольку полицейскому сопровождению было сложно расчистить путь.

Несмотря на это, футболисты продолжали праздновать – они поднимали бокалы с пивом, махали болельщикам, а празднование продолжалось еще долго после захода солнца.

Через несколько часов после начала парада команда завершила маршрут длиной 1,3 километра на площади перед городской ратушей, где футболистов все еще ждали десятки тысяч болельщиков.

«Не думаю, что кто-то мог такое представить. Поддержка, которую мы получили и в США, и здесь, дома в Норвегии, превзошла все ожидания. Это было абсолютно невероятно», – сказал капитан сборной Мартин Эдегор.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk – Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv – Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD – Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

The Norwegian people are ready to welcome the national team at the Royal Palace



📸 The Norwegian Football Federation pic.twitter.com/m4jpzmATa1 – Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026