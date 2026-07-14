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Чемпионат мира
14 июля 2026, 11:23 |
451
0

ВИДЕО. Более 100 тысяч болельщиков встретили сборную Норвегии в Осло

В столице состоялись масштабные празднования

14 июля 2026, 11:23 |
451
0
ВИДЕО. Более 100 тысяч болельщиков встретили сборную Норвегии в Осло
Getty Images/Global Images Ukraine
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Поражение от Англии со счетом 1:2 в овертайме завершило историческое выступление сборной Норвегии на стадии 1/4 финала. Впрочем, это не помешало устроить команде теплый прием.

Более 100 тысяч болельщиков заполнили улицы столицы Норвегии Осло, чтобы торжественно встретить национальную сборную по футболу. Несмотря на болезненный вылет с чемпионата мира, страна превратила возвращение команды в масштабное национальное празднование.

Еще до полудня территория возле Королевского дворца в Осло была заполнена людьми. По неофициальным оценкам, на празднование собралось более 100 тысяч человек.

После приземления самолет со сборной традиционно встретили водяной аркой, после чего команда отправилась на торжественный парад по столице.

Площадь перед дворцом быстро заполнилась, а толпа растянулась далеко вдоль главной улицы города – Карл-Йоханс-гате. Сначала футболисты отправились на аудиенцию к королю Харальду V.

После встречи с королем команда вышла поприветствовать болельщиков, тогда как позади игроков стоял почетный караул Королевской гвардии.

Нападающий Эрлинг Холанд заметно отсутствовал на заключительном этапе празднования, поскольку покинул торжества раньше.

Из-за этого он не принял участия в традиционной «гребле викингов» на ступенях Королевского дворца вместе с партнерами по команде. Ритуал перед десятками тысяч болельщиков возглавил кронпринц Хокон, который задавал ритм на барабанах.

«Эрлинг и Сандер [Берге] должны были успеть на свой рейс, так как наше возвращение из США задержалось на четыре часа», – объяснил главный тренер сборной Столе Сольбаккен, когда команда готовилась продолжить празднование на открытом двухэтажном автобусе.

Из-за огромной толпы автобус несколько раз практически останавливался в центре Осло. В один момент ему даже пришлось сдать назад, поскольку полицейскому сопровождению было сложно расчистить путь.

Несмотря на это, футболисты продолжали праздновать – они поднимали бокалы с пивом, махали болельщикам, а празднование продолжалось еще долго после захода солнца.

Через несколько часов после начала парада команда завершила маршрут длиной 1,3 километра на площади перед городской ратушей, где футболистов все еще ждали десятки тысяч болельщиков.

«Не думаю, что кто-то мог такое представить. Поддержка, которую мы получили и в США, и здесь, дома в Норвегии, превзошла все ожидания. Это было абсолютно невероятно», – сказал капитан сборной Мартин Эдегор.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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