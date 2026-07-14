ОФИЦИАЛЬНО. Буковина объявила о трансфере талантливого голкипера Шахтера

Голкипер донецкого «Шахтера» Артем Мацюк продолжит карьеру в составе черновицкой «Буковины» – об этом сообщила пресс-служба клуба, который завоевал путевку в элитный дивизион.

Перспективный 16-летний футболист является воспитанником черновицкого футбола, однако в последнее время выступал в составе «Шахтера» U-16. Соглашение с вратарем рассчитано на два года.

Мацюк родился 25 января 2010 года в Черновцах. Футболом начал заниматься в черновицкой ДЮСШ №4, а в 2023-м перешел в структуру львовского «Руха», где играл за команду U-14.

С 2024 года юный голкипер находился в донецком «Шахтере» и выступал за команды «горняков» U-14, U-15 и U-16. В «Буковине» Мацюк будет играть под первым номером.

«Добро пожаловать в «желто-черную» семью, Артем!» – обратился к украинцу черновицкий клуб.