Унаи СИМОН: «Предпочел бы выиграть у Франции 4:0»
Унаи Симон уверен, что никто не сможет обыграть сборную Испании в ее лучшей форме
Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился ожиданиями от матча с Францией в 1/2 финала чемпионата мира.
«Мы знаем, что Франция, очевидно, является одной из главных футбольных держав, но те из нас, кто видит, как мы тренируемся и играем каждый день, очень уверены в нашем стиле игры. Наш настрой таков: если все будут играть на максимуме своих возможностей, ни одна национальная команда не сможет нас победить», – предупредил Унаи Симон.
«Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время», – говорит он. «Я не люблю серии пенальти. Я немного помешан на них – люблю их анализировать, – но я также убежден, что это лотерея. Я очень уверен в себе: если я выберу правильную сторону, я отобью удар; это моя ответственность. Но я не хочу, чтобы все решалось в серии пенальти».
Матч Франция – Испания состоится во вторник и начнется в 22:00.
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