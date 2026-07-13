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  4. Унаи СИМОН: «Предпочел бы выиграть у Франции 4:0»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 23:26 |
89
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Унаи СИМОН: «Предпочел бы выиграть у Франции 4:0»

Унаи Симон уверен, что никто не сможет обыграть сборную Испании в ее лучшей форме

13 июля 2026, 23:26 |
89
0
Унаи СИМОН: «Предпочел бы выиграть у Франции 4:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
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Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился ожиданиями от матча с Францией в 1/2 финала чемпионата мира.

«Мы знаем, что Франция, очевидно, является одной из главных футбольных держав, но те из нас, кто видит, как мы тренируемся и играем каждый день, очень уверены в нашем стиле игры. Наш настрой таков: если все будут играть на максимуме своих возможностей, ни одна национальная команда не сможет нас победить», – предупредил Унаи Симон.

«Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время», – говорит он. «Я не люблю серии пенальти. Я немного помешан на них – люблю их анализировать, – но я также убежден, что это лотерея. Я очень уверен в себе: если я выберу правильную сторону, я отобью удар; это моя ответственность. Но я не хочу, чтобы все решалось в серии пенальти».

Матч Франция – Испания состоится во вторник и начнется в 22:00.

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Унаи Симон сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания
Руслан Полищук Источник: RMC Sport
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