Унаи Симон не дотянул 26 минут до рекорда мундиалей

В матче с Бельгией (2:1) голкипер сборной Испании Унаи Симон пропустил первый мяч на ЧМ-2026. Гол Шарля де Кетеларе прервал его сухую серию на этом турнире на 490-й минуте. Испанец всего 26 минут не дотянул до рекорда, установленного на ЧМ-1990 итальянцем Вальтером Дзенгой.

Впрочем, Унаи Симон в накладе не остался. Его общая сухая серия, которая началась 1 декабря 2022 года в матче группового раунда с Японией, составила 649 минут. И по этому показателю он превзошел результат Дзенги на 133 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ