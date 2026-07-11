Чемпионат мира11 июля 2026, 12:36 | Обновлено 11 июля 2026, 13:26
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Унаи Симон не дотянул 26 минут до рекорда мундиалей
Сухая серия испанского голкипера на ЧМ-2026 прервалась на 490-й минуте
11 июля 2026, 12:36 | Обновлено 11 июля 2026, 13:26
309
0
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В матче с Бельгией (2:1) голкипер сборной Испании Унаи Симон пропустил первый мяч на ЧМ-2026. Гол Шарля де Кетеларе прервал его сухую серию на этом турнире на 490-й минуте. Испанец всего 26 минут не дотянул до рекорда, установленного на ЧМ-1990 итальянцем Вальтером Дзенгой.
Впрочем, Унаи Симон в накладе не остался. Его общая сухая серия, которая началась 1 декабря 2022 года в матче группового раунда с Японией, составила 649 минут. И по этому показателю он превзошел результат Дзенги на 133 минуты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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