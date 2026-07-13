Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию
Англия
13 июля 2026, 23:14 |
456
2

Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию

Леандро Троссард переходит в «Бешикташ»

13 июля 2026, 23:14 |
456
2 Comments
Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард переходит в «Бешикташ». 31-летний футболист согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

«Арсенал» ранее договорился с турками о сумме трансфера: «канониры» получат 18 миллионов евро плюс 2 млн в виде бонусов. Троссард прибудет в Стамбул во вторник вечером для медицинского осмотра и подписания контракта.

Бельгиец долго играл на родине в различных клубах, пока в 2019 году не перешел в «Брайтон». Три года спустя он усилил «Арсенал».

По теме:
Хочется отдать абсолютно все. Рабьо назвал дополнительную мотивацию Франции
Цыганков покидает Жирону. Над трансфером украинца работает известный клуб
Унаи СИМОН: «Предпочел бы выиграть у Франции 4:0»
Арсенал Лондон Леандро Троссард сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бешикташ трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала
Футбол | 13 июля 2026, 22:37 1
Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала
Моуриньо принял судьбоносное решение по поводу вратарского вопроса Реала

Клуб не будет подписывать нового вратаря

Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Футбол | 13 июля 2026, 08:38 29
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины

Предатель не планирует возвращаться в Украину, сообщил Кирице

Президент ФИФА о расширении ЧМ: «Каждая страна должна иметь шанс сыграть»
Футбол | 13.07.2026, 16:41
Президент ФИФА о расширении ЧМ: «Каждая страна должна иметь шанс сыграть»
Президент ФИФА о расширении ЧМ: «Каждая страна должна иметь шанс сыграть»
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
Бокс | 13.07.2026, 09:42
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
В Раде отреагировали на сенсационное решение Василия Ломаченко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13.07.2026, 10:26
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Арсеналу він би ще б пару років не завадив. А тепер згадайте, що Троссарда взяли замість Мурзіка
Ответить
0
Для турків просто бомбезний трансфер. В збірній Бельгії виділявся найбільше на полі. Один з найкрщих, якщо не найкращий. Дивно що не знайшлося більш ТОПового клубу для нього.
Ответить
0
Популярные новости
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
13.07.2026, 07:07 9
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 17
Футбол
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем