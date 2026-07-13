Англия13 июля 2026, 23:14 |
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Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию
Леандро Троссард переходит в «Бешикташ»
13 июля 2026, 23:14 |
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Вингер «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард переходит в «Бешикташ». 31-летний футболист согласовал условия личного контракта с турецким клубом.
«Арсенал» ранее договорился с турками о сумме трансфера: «канониры» получат 18 миллионов евро плюс 2 млн в виде бонусов. Троссард прибудет в Стамбул во вторник вечером для медицинского осмотра и подписания контракта.
Бельгиец долго играл на родине в различных клубах, пока в 2019 году не перешел в «Брайтон». Три года спустя он усилил «Арсенал».
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Комментарии 2
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Арсеналу він би ще б пару років не завадив. А тепер згадайте, що Троссарда взяли замість Мурзіка
Для турків просто бомбезний трансфер. В збірній Бельгії виділявся найбільше на полі. Один з найкрщих, якщо не найкращий. Дивно що не знайшлося більш ТОПового клубу для нього.
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