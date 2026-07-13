Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию

Вингер «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард переходит в «Бешикташ». 31-летний футболист согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

«Арсенал» ранее договорился с турками о сумме трансфера: «канониры» получат 18 миллионов евро плюс 2 млн в виде бонусов. Троссард прибудет в Стамбул во вторник вечером для медицинского осмотра и подписания контракта.

Бельгиец долго играл на родине в различных клубах, пока в 2019 году не перешел в «Брайтон». Три года спустя он усилил «Арсенал».