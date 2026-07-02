Троссард стал первым игроком ЧМ-2026, создавшим 15+ голевых моментов
В топ-10 по этому показателю вошел также другой бельгиец, Кевин Де Брюйне
31-летний атакующий игрок сборной Бельгии Леандро Троссард после матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала вышел в лидеры турнира по количеству созданных голевых моментов.
Бельгиец стал первым на чемпионате с 15+ созданными моментами (16).
Троссард обошел в рейтинге защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими (14).
Отметим, что в топ-10 данного рейтинга вошел также другой игрок сборной Бельгии – Кевин Де Брюйне (10).
Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов на ЧМ-2026 (по состоянию на 2 июля)
- 16 – Леандро Троссард (Бельгия)
- 14 – Ашраф Хакими (Марокко)
- 12 – Деклан Райс (Англия)
- 12 – Флориан Вирц (Германия)
- 12 – Садио Мане (Сенегал)
- 11 – Мохамед Салах (Египет)
- 11 – Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар)
- 10 – Хамес Родригес (Колумбия)
- 10 – Макси Араухо (Уругвай)
- 10 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
Leandro Trossard is the first player to create 15+ chances at the 2026 World Cup. 🔑— Squawka (@Squawka) July 2, 2026
All 16 of them have come from open-play. #FIFAWorldCup | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/5a55lwLCiM
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