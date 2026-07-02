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  4. Троссард стал первым игроком ЧМ-2026, создавшим 15+ голевых моментов
Чемпионат мира
02 июля 2026, 13:26 | Обновлено 02 июля 2026, 13:28
81
0

Троссард стал первым игроком ЧМ-2026, создавшим 15+ голевых моментов

В топ-10 по этому показателю вошел также другой бельгиец, Кевин Де Брюйне

02 июля 2026, 13:26 | Обновлено 02 июля 2026, 13:28
81
0
Троссард стал первым игроком ЧМ-2026, создавшим 15+ голевых моментов
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний атакующий игрок сборной Бельгии Леандро Троссард после матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала вышел в лидеры турнира по количеству созданных голевых моментов.

Бельгиец стал первым на чемпионате с 15+ созданными моментами (16).

Троссард обошел в рейтинге защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими (14).

Отметим, что в топ-10 данного рейтинга вошел также другой игрок сборной Бельгии – Кевин Де Брюйне (10).

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов на ЧМ-2026 (по состоянию на 2 июля)

  • 16 – Леандро Троссард (Бельгия)
  • 14 – Ашраф Хакими (Марокко)
  • 12 – Деклан Райс (Англия)
  • 12 – Флориан Вирц (Германия)
  • 12 – Садио Мане (Сенегал)
  • 11 – Мохамед Салах (Египет)
  • 11 – Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар)
  • 10 – Хамес Родригес (Колумбия)
  • 10 – Макси Араухо (Уругвай)
  • 10 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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