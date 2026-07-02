ВИДЕО. Суперкамбек: Бельгия забила 2 гола Сенегалу, сравняв счет на 89-й
Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс сделали счет 2:2 в матче 1/16 финала чемпионата мира
Сборная Бельгии сравняла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Сенегала!
Бельгийцы забили на 86-й и 89-й минутах – на табло 2:2. Отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.
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Интересно, что Тилеманс забил после навеса от Леандро Троссарда, с которым у него случился конфликт перед hydration break во 2-м тайме.
А для Лукаку это второй гол на этом мундиале и седьмой на мировых первенствах за карьеру.
Бельгия оформила суперкамбек – Сенегал уверенно лидировал 2:0 после голов от Хабиба Диарры и Исмаилы Сарра.
❗️ ВИДЕО. Суперкамбек: Бельгия забила 2 гола Сенегалу, сравняв счет на 89-й
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