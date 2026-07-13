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Чемпионат мира
13 июля 2026, 22:30 |
1094
7

Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком

Лионель Месси удивляет даже в 39 лет

13 июля 2026, 22:30 |
1094
7 Comments
Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который отпраздновал 39-й день рождения на чемпионате мира 2026 года, забил восемь мячей за национальную команду и помог ей выйти в полуфинал.

Возраст сказывается на игровых характеристиках легенды, он стоит на одном месте 25% игрового времени, а еще 64% дистанции за матч проходит пешком.

Никто другой не прошел более пяти километров во время игр чемпионата мира. Аргентинец делал это дважды – в поединках плей-офф против Кабо-Верде и Швейцарии.

В среду команда Месси посоперничает с Англией за выход в финал чемпионата мира.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Opta
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Комментарии 7
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Королю можна! Він інтелектом і майстерністю бере, а не тупою бігатнею.
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+4
А що дивного в тому, що в 39 років, ще й в 35градусну спеку сильно не побігаєш? Роналду доречі також в свої 41 по полю не носився. Більше того, більшість футболістів в такому віці вже з пузом в гольф грають.
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+1
якби якийсь один член із авторів сайту
навів дані про футболістів-бомбардирів цього ЧС,
які забили 5 і більше голів
і скільки вони "намотали" км за всі матчі.
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+1
Так як він ходить,більшість так і не може його наздогнати
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+1
Та і пох., результат на табло. Тільки улюбленець Спорт.ЮА тупий Мудрик може бігати просто так без толку 
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0
він усі матчі своєї кар'єри ходить пішки
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0
ага, а як почне бігати
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0
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