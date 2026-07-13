Большую часть матчей ЧМ Месси ходит пешком
Лионель Месси удивляет даже в 39 лет
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который отпраздновал 39-й день рождения на чемпионате мира 2026 года, забил восемь мячей за национальную команду и помог ей выйти в полуфинал.
Возраст сказывается на игровых характеристиках легенды, он стоит на одном месте 25% игрового времени, а еще 64% дистанции за матч проходит пешком.
Никто другой не прошел более пяти километров во время игр чемпионата мира. Аргентинец делал это дважды – в поединках плей-офф против Кабо-Верде и Швейцарии.
В среду команда Месси посоперничает с Англией за выход в финал чемпионата мира.
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