Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не исключаю, что Золотую бутсу все же получит Месси»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 19:09 | Обновлено 13 июля 2026, 19:43
564
6

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не исключаю, что Золотую бутсу все же получит Месси»

Легенда «Динамо» высказался о споре бомбардиров ЧМ-2026

13 июля 2026, 19:09 | Обновлено 13 июля 2026, 19:43
564
6 Comments
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не исключаю, что Золотую бутсу все же получит Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В воскресенье, 19 июля, состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года. На титул претендуют команды Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Экс-игрок и бывший тренер «Динамо» Алексей Михайличенко отказался спрогнозировать, кто победит в воскресенье в финале, но назвал фаворита на «Золотую бутсу».

«Не исключаю варианта, что в итоге «Золотую бутсу» все же получит Лионель Месси. Однако не стоит забывать и о Килиане Мбаппе. Он сейчас находится в шикарной форме», – заявил Михайличенко.

У обоих игроков по восемь голов на турнире, по шесть результативных ударов у Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

По теме:
ВАН ДЕР ВАРТ: «Подписи против Мбаппе? Этим людям должно быть стыдно»
Нико УИЛЬЯМС: «Нам не нужно бояться сборную Франции»
МИХАЙЛИЧЕНКО: «64 команды на ЧМ? Тогда играйте его в течение целого года»
Алексей Михайличенко Динамо Киев Лионель Месси Килиан Мбаппе Гарри Кейн Джуд Беллингем сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Бокс | 13 июля 2026, 10:26 7
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко
Решение принято. Агит Кабайел ответил Владимиру Кличко

Немецкий боксер не готов предоставить украинцу шанс на титул

Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб
Футбол | 13 июля 2026, 19:57 0
Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб
Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб

13 июля в 19:00 состоится первый товарищеский матч на сборах в Словении

Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Футбол | 13.07.2026, 16:01
Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Руслан РОТАНЬ: «С жеребьевкой Полесью не повезло. Были другие команды»
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Футбол | 13.07.2026, 09:32
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Футбол | 13.07.2026, 08:38
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я чомусь подумав про золотого мяча. Після фіналу залишиться трохи більше двох місяців до церемонії. Якщо аргентинці переможуть це дійсно буде не просто так очевидно. Тим більше Мессі потрібно тепер не якийсь девятий золотий мяч, а дійсно два титула чемпіона світу щоб бути так гарантовано "усіх часів". З європейським бекграундом по суті, хоч з Аргентини.
Ответить
+1
А, якщо Беллингем?
Ответить
-2
дуже хочеться щоб арги виграли ЧС ще раз. прям дуже. а за кого там ще вболівати? за негрів із Франції? чи за Ямаля, якому ще дуже рано? хіба за Англію ще і за Кейна персонально можна, Кейн заслужив, чесно кажучи. за Норвегію дуже вболівав, поки не вилетіли, дуже симпатична збірна
Ответить
-9
слабаки імпотентні, я так і знав
Ответить
-10
а ще більше можете? 
Ответить
-10
більше мінусів, боти ущербні 
Ответить
-10
Популярные новости
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 1
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
13.07.2026, 08:59 2
Бокс
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 20
Футбол
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 10
Бокс
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 17
Футбол
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
12.07.2026, 06:51 10
MMA
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем