Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не исключаю, что Золотую бутсу все же получит Месси»
Легенда «Динамо» высказался о споре бомбардиров ЧМ-2026
В воскресенье, 19 июля, состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года. На титул претендуют команды Франции, Испании, Англии и Аргентины.
Экс-игрок и бывший тренер «Динамо» Алексей Михайличенко отказался спрогнозировать, кто победит в воскресенье в финале, но назвал фаворита на «Золотую бутсу».
«Не исключаю варианта, что в итоге «Золотую бутсу» все же получит Лионель Месси. Однако не стоит забывать и о Килиане Мбаппе. Он сейчас находится в шикарной форме», – заявил Михайличенко.
У обоих игроков по восемь голов на турнире, по шесть результативных ударов у Гарри Кейна и Джуда Беллингема.
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