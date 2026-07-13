Сборную Аргентины и Лионеля Месси обвинили перед полуфиналом ЧМ-2026

Сборная Египта не смогла смириться с поражением от Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира и в очередной раз обвинила своего соперника в нечестной игре, давлении и покровительстве со стороны ФИФА.

Главный тренер египетской сборной Хоссам Хассан сообщил, что Аргентина намеренно создала атмосферу психологического напряжения, чтобы дестабилизировать «фараонов» в решающие моменты важного противостояния:

«Месси регулярно нас провоцировал. Я не знаю, почему он пришел и расположился в нашей технической зоне, когда мы протестовали против судейства.

Аргентинские игроки вышли на поле с большим спокойствием, воспользовавшись снисходительностью, которую к ним проявили арбитры этого матча. Было ясно, что они пытались создать провокации и психологическое давление на наш тренерский штаб и игроков.

Есть вещи, которые от нас не зависят. Арбитр сорвал матч... Он создал такую ​​неразбериху... Каждые несколько минут происходили стычки с игроками, показывались желтые карточки, но судья принимал решения только в одну сторону», – остался недоволен Хассан.