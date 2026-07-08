В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал скандальный эпизод, который произошел в матче 1/8 финала чемпионата мира.

В противостоянии сборных Аргентины и Египта форвард африканской сборной Мохамед Салах требовал пенальти на последних минутах, так как считал, что соперник нарушил правила в собственной штрафной.

Именитый итальянец сообщил, что главный арбитр матча – французский рефери Франсуа Летексье – принял правильное решение и никакого удара с 11-метровой отметки быть не могло.

Более того Коллина сообщил, что Салах должен был получить предупреждение за симуляцию. Вингер египетской сборной остался крайне разочарован результатом и судейской работой.

Аргентина завоевала путевку в 1/4 финала, где сыграет против сборной Швейцарии. Матч за выход в полуфинал состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.