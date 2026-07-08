В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта
Пьерлуиджи Коллина сообщил, что в эпизоде с Мохамедом Салахом не могло быть никакого пенальти
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал скандальный эпизод, который произошел в матче 1/8 финала чемпионата мира.
В противостоянии сборных Аргентины и Египта форвард африканской сборной Мохамед Салах требовал пенальти на последних минутах, так как считал, что соперник нарушил правила в собственной штрафной.
Именитый итальянец сообщил, что главный арбитр матча – французский рефери Франсуа Летексье – принял правильное решение и никакого удара с 11-метровой отметки быть не могло.
Более того Коллина сообщил, что Салах должен был получить предупреждение за симуляцию. Вингер египетской сборной остался крайне разочарован результатом и судейской работой.
Аргентина завоевала путевку в 1/4 финала, где сыграет против сборной Швейцарии. Матч за выход в полуфинал состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.
🚨| BREAKING: Collina, the greatest referee ever, says it's not a foul but a yellow for Salah's dive.✅ pic.twitter.com/UQjj1GMkAd— Winna F.C. (@WinnaFC) July 8, 2026
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