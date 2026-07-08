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Чемпионат мира
08 июля 2026, 19:01 | Обновлено 08 июля 2026, 19:25
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В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта

Пьерлуиджи Коллина сообщил, что в эпизоде с Мохамедом Салахом не могло быть никакого пенальти

08 июля 2026, 19:01 | Обновлено 08 июля 2026, 19:25
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В ФИФА вынесли вердикт по скандальному матчу сборных Аргентины и Египта
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал скандальный эпизод, который произошел в матче 1/8 финала чемпионата мира.

В противостоянии сборных Аргентины и Египта форвард африканской сборной Мохамед Салах требовал пенальти на последних минутах, так как считал, что соперник нарушил правила в собственной штрафной.

Именитый итальянец сообщил, что главный арбитр матча – французский рефери Франсуа Летексье – принял правильное решение и никакого удара с 11-метровой отметки быть не могло.

Более того Коллина сообщил, что Салах должен был получить предупреждение за симуляцию. Вингер египетской сборной остался крайне разочарован результатом и судейской работой.

Аргентина завоевала путевку в 1/4 финала, где сыграет против сборной Швейцарии. Матч за выход в полуфинал состоится 12 июля в 04:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Египта по футболу Пьерлуиджи Коллина Франсуа Летексье Мохамед Салах
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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арабы не умеют проигрывать. высосали из пальца претензии к судье.
все было честно
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Салах клоун з Лівера
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