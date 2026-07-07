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  4. ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:55 |
1669
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ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?

Аргентина вырвала победу у Египта (3:2) в 1/8 финала ЧМ благодаря голу Энцо на 90+3 мин

07 июля 2026, 23:55 |
1669
7 Comments
ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?
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7 июля сборная Аргентина с камбеком переиграла команду Египта в 1/8 финала (3:2), отыгравшись с 0:2 после 78-й минуты.

Третий мяч аргентинцы забили на 90+3-й мин после стремительной контратаки – отличился Энцо Фернандес.

Атака аргентинцев началась после того, как Хулиан Альварес в своей штрафной площади отобрал мяч у Мохамеда Салаха.

Вначале Хулиан сыграл в мяч и подправил его слегка назад – Мохамед корпусом уже был впереди. И в этот момент аргентинец наступил ему на ногу. Мо свалился на газон и стал просить пенальти, но главный арбитр поединка – французский рефери Франсуа Летексье – никак не отреагировал.

После финального свистка авторитетное издание Archivo VAR разобрало этот эпизод и пояснило, почему это не пенальти в ворота Аргентины:

«Был ли пенальти в эпизоде между Нико Гонсалесом [ошибка – Альваресом] и Салахом? Нет

Аргентинский игрок перехватывает мяч, после чего происходит контакт, который не является нарушением правил. Поэтому в моменте перед третьим голом Аргентины не было нарушения, которое могло бы стать предметом пересмотра VAR».

ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?

Видеообзор матча Аргентина – Египет (3:2)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Це зрада. Мессі все купив 
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Ось і вичерпна відповідь тим, хто пиз...ть, що Аргентину тягнуть за вуха... 
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+1
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Фуйня а не доказ
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Для кого авторитетное
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