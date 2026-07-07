Сетка ЧМ-2026. Безумный камбек против Египта вывел Аргентину в 1/4 финала

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026!

В 1/8 финала аргентинцы сотворили безумный камбек в матче против Египта, отыгравшись с 0:2 и одержав победу со счетом 3:2.

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Легендарный Лионель Месси оформил гол + ассист.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Аргентина стала 7-м участником 1/4 финала после Марокко, Франции, Норвегии, Англии, Испании и Бельгии.

Определившиеся четвертьфинальные пары: Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия.

Аргентина на групповом этапе переиграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), а на старте плей-офф по итогам овертайма одолела Кабо-Верде (3:2).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Аргентина – Египет – 3:2

Голы: Ромеро, 79, Месси, 83, Энцо Фернандес, 90+3 – Яссер Ибрагим, 15, Зико, 67

Незабитый пенальти: Месси, 21 (Аргентина)

Видеообзор матча

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3

– 0:3 05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1

– 0:1 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2

– 1:2 06.07. 03:00. Мексика – Англия – 2:3

– 2:3 06.07. 22:00. Португалия – Испания – 0:1

– 0:1 07.07. 03:00. США – Бельгия – 1:4

– 1:4 07.07. 19:00. Аргентина – Египет – 3:2

– Египет – 3:2 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

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