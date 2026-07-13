Чемпионат мира13 июля 2026, 22:43 |
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Барселона выиграла скрытую битву. Кто доминирует в полуфиналах ЧМ
Сразу 10 футболистов «Барселоны» – в составе полуфиналистов чемпионата мира
13 июля 2026, 22:43 |
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В полуфинал чемпионата мира по футболу прошли четыре сборные, которые лидируют в рейтинге ФИФА. Во вторник за право сыграть в решающем матче посоперничают Франция и Испания, а на следующий день – Англия и Аргентина.
В составе этих команд больше всего игроков «Барселоны» – 10. Также есть по 8 представителей «Атлетико» и «Арсенала», по 6 – «ПСЖ» и «Манчестер Сити». У «Реала» – 5 игроков.
Финальный матч чемпионата мира запланирован на воскресенье и начнется в 22:00.
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