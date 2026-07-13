ФОТО. Секретный агент Испании? Девушке Мбаппе дали особое задание
Болельщики попросили Эстер Эспосито «утомить» французского форварда
Фанаты сборной Испании в шутку обратились к девушке капитана сборной Франции Килиана Мбаппе – испанской актрисе Эстер Эспосито – перед полуфиналом чемпионата мира.
Болельщики заполонили комментарии в Instagram актрисы просьбами не дать нападающему нормально отдохнуть перед матчем.
«Пригласи Мбаппе на ужин и убедись, что он очень устанет. Мы рассчитываем на тебя. Сделай это ради своей страны, сделай это ради Испании», – написал один из фанатов.
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Другие пользователи призвали Эспосито не дать футболисту выспаться и пошутили, что именно сейчас она может «войти в историю».
Испанские болельщики обеспокоены формой Мбаппе, который набрал 11 результативных действий в шести матчах турнира.
Полуфинал Франция – Испания состоится 14 июля.
Necesitamos a nuestra arma secreta.— Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) July 11, 2026
Ester, hazle el helicóptero a Mbappé el martes y déjalo KO.
Todo por la patria ✊ pic.twitter.com/CWOKKvcKhe
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