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13 июля 2026, 03:39 | Обновлено 13 июля 2026, 03:42
288
0

ФОТО. Секретный агент Испании? Девушке Мбаппе дали особое задание

Болельщики попросили Эстер Эспосито «утомить» французского форварда

13 июля 2026, 03:39 | Обновлено 13 июля 2026, 03:42
288
0
ФОТО. Секретный агент Испании? Девушке Мбаппе дали особое задание
X. Килиан Мбаппе и Эстер Эспосито
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Фанаты сборной Испании в шутку обратились к девушке капитана сборной Франции Килиана Мбаппе – испанской актрисе Эстер Эспосито – перед полуфиналом чемпионата мира.

Болельщики заполонили комментарии в Instagram актрисы просьбами не дать нападающему нормально отдохнуть перед матчем.

«Пригласи Мбаппе на ужин и убедись, что он очень устанет. Мы рассчитываем на тебя. Сделай это ради своей страны, сделай это ради Испании», – написал один из фанатов.

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Другие пользователи призвали Эспосито не дать футболисту выспаться и пошутили, что именно сейчас она может «войти в историю».

Испанские болельщики обеспокоены формой Мбаппе, который набрал 11 результативных действий в шести матчах турнира.

Полуфинал Франция – Испания состоится 14 июля.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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