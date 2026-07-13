ФОТО. Секретный агент Испании? Девушке Мбаппе дали особое задание

Фанаты сборной Испании в шутку обратились к девушке капитана сборной Франции Килиана Мбаппе – испанской актрисе Эстер Эспосито – перед полуфиналом чемпионата мира.

Болельщики заполонили комментарии в Instagram актрисы просьбами не дать нападающему нормально отдохнуть перед матчем.

«Пригласи Мбаппе на ужин и убедись, что он очень устанет. Мы рассчитываем на тебя. Сделай это ради своей страны, сделай это ради Испании», – написал один из фанатов.

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Другие пользователи призвали Эспосито не дать футболисту выспаться и пошутили, что именно сейчас она может «войти в историю».

Испанские болельщики обеспокоены формой Мбаппе, который набрал 11 результативных действий в шести матчах турнира.

Полуфинал Франция – Испания состоится 14 июля.