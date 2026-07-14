Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Франция – Испания

Сегодня, 14 июля на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся Франция и Испания. В рамках Мундиалей это будет второе свидание соперников. В 2006 году, когда на полях Германии блистали Бартез, Зидан, Рибери, Анри, Касильяс, Пуйоль, Хави, Фабрегас, Вилья и другие, французы победили – 3:1 и вышли в четвертьфинал. Сейчас в составах обеих сборных другие звезды, не менее значимые, но на кону стоит – выход в финал ЧМ-2026.

Букмекеры в этом противостоянии отдают небольшое преимущество французам. В принципе, и большинство специалистов ставит команду Дидье Дешама в роль фаворита.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Без преувеличения можно сказать, что пара Франция – Испания достойна финала. Скажу больше, для меня это две сильнейшие сборные на этом турнире. Поэтому жаль, что эти соперники встретятся за шаг до решающей битвы.

У этих команд все отлажено, у них практически нет слабых мест. В их ворота тяжело забить, а сами легко создают голевые моменты. В игровом плане я отдам небольшое преимущество французам, поскольку у них очень сильна линия атаки, что может стать определяющим в этом поединке.

Тем не менее, думаю, сам матч будет проходить на встречных курсах, атаковать будут обе сборные, но и про оборону никто забывать не будет. И если, как я сказал, у Франции сильна линия атаки, то у Испании может быть преимущество в середине поля. Поэтому в данной встрече все будут решать детали, все может решить незначительная ошибка, а ее цена очень велика, поэтому риск будет сведен к минимуму. Отсюда сложно предположить, кто окажется сильнейшим в этой дуэли.

Считаю, голов в этом матче много не будет. Да, соперники любят играть с позиции силы, но ведь и пропускают они крайне мало. Рискну предположить, что эта игра будет чем-то напоминать противостоянии Испании и Португалии.

Что касается прогноза, то, думаю, что основное время завершится вничью – 1:1. При этом рискну сказать, что в составе французов отличится Килиан Мбаппе, которого я наравне с Лионелем Месси считаю главным претендентом на звание лучшего бомбардира турнира. А в серии пенальти ставлю на победу Испании.