Сабо дал расклад на полуфиналы и финал чемпионата мира

Завтра, 14 июля состоится первый полуфинальный матч чемпионат мира, в котором встретятся Франция и Испания. На следующий день сыграют Англия и Аргентина. Свой прогноз на эти матчи, а также на финал дал известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– Пара Франция – Испания заслуживает быть и в финале, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но так составлена сетка турнира, что кто-то из них должен сойти с дистанции за шаг до решающего поединка. И этим кто-то будет, на мой взгляд, сборная Испании. Мне кажется, что французы в любом случае обыграют испанцев. Счет? Ставлю на – 2:1. Хотя не исключаю, что подопечные Дидье Дешама забьют и три мяча.

Аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. А Англию в 1/2-ю затащили Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Впрочем, у Аргентины есть Месси. Лионель в почтенном футбольной возрасте, но все равно, гол или голевую передачу может сделать из ничего. Предположу, что основное время завершится вничью – 1:1, в экстратайме победу добудут аргентинцы.

По моему прогнозу финал окажется таким, как и четыре года назад. Только на этот раз Франция возьмет реванш у Аргентины.