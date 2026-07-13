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Чемпионат мира
13 июля 2026, 09:09 |
1572
0

Сабо дал расклад на полуфиналы и финал чемпионата мира

Авторитетный специалист считает, что больше всего шансов выиграть турнир у сборной Франции

13 июля 2026, 09:09 |
1572
0
Сабо дал расклад на полуфиналы и финал чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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Завтра, 14 июля состоится первый полуфинальный матч чемпионат мира, в котором встретятся Франция и Испания. На следующий день сыграют Англия и Аргентина. Свой прогноз на эти матчи, а также на финал дал известный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– Пара Франция – Испания заслуживает быть и в финале, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но так составлена сетка турнира, что кто-то из них должен сойти с дистанции за шаг до решающего поединка. И этим кто-то будет, на мой взгляд, сборная Испании. Мне кажется, что французы в любом случае обыграют испанцев. Счет? Ставлю на – 2:1. Хотя не исключаю, что подопечные Дидье Дешама забьют и три мяча.

Аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. А Англию в 1/2-ю затащили Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Впрочем, у Аргентины есть Месси. Лионель в почтенном футбольной возрасте, но все равно, гол или голевую передачу может сделать из ничего. Предположу, что основное время завершится вничью – 1:1, в экстратайме победу добудут аргентинцы.

По моему прогнозу финал окажется таким, как и четыре года назад. Только на этот раз Франция возьмет реванш у Аргентины.

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Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Джуд Беллингем Гарри Кейн Дидье Дешам Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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