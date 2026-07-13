Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026

Аналитическая платформа Opta обновила прогноз на победителя чемпионата мира 2026 после завершения стадии четвертьфиналов.

Наибольшие шансы на завоевание титула, по оценке суперкомпьютера, имеет сборная Франции. Вероятность триумфа команды составляет 34,05%.

Второе место в рейтинге фаворитов занимает сборная Испании, которой прогнозируют 23,45% шансов на победу. Тройку претендентов замыкает Англия с показателем 21,94%.

Наименьшие шансы среди четырёх участников полуфинальной стадии имеет действующий чемпион мира – сборная Аргентины. Её вероятность повторить успех оценивается в 20,55%.

В полуфиналах чемпионата мира Франция встретится с Испанией, а Англия поборется за путёвку в финал с Аргентиной.