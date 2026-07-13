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Чемпионат мира
13 июля 2026, 08:02 |
3863
0

Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026

Opta отдаёт наибольшие шансы Франции

13 июля 2026, 08:02 |
3863
0
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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Аналитическая платформа Opta обновила прогноз на победителя чемпионата мира 2026 после завершения стадии четвертьфиналов.

Наибольшие шансы на завоевание титула, по оценке суперкомпьютера, имеет сборная Франции. Вероятность триумфа команды составляет 34,05%.

Второе место в рейтинге фаворитов занимает сборная Испании, которой прогнозируют 23,45% шансов на победу. Тройку претендентов замыкает Англия с показателем 21,94%.

Наименьшие шансы среди четырёх участников полуфинальной стадии имеет действующий чемпион мира – сборная Аргентины. Её вероятность повторить успех оценивается в 20,55%.

В полуфиналах чемпионата мира Франция встретится с Испанией, а Англия поборется за путёвку в финал с Аргентиной.

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Дмитрий Олийченко Источник: Opta
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