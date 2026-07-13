Легенда МЮ: «Англия забьёт Аргентине минимум дважды, их защитники худшие»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу предстоящего противостояния «Трех львов» с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

По мнению эксперта, аргентинцы ужасно играют в обороне, поэтому Англия сможет легко забить как минимум два гола в ворота соперника.

«Я не вижу ни одной причины, почему мы не забьем как минимум два гола в матче против Аргентины. Я называю их центральных защитников лучшим-худшим дуэтом в мире. Их игра колеблется от изысканной до смешной. Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес вдвоем пропускают по голу за матч. А потом ты снова их видишь, и оказывается, что они забивают голы, выигрывают все верховые мячи и появляются везде, где они нужны», – сказал Невилл.