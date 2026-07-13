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  4. Легенда МЮ: «Англия забьёт Аргентине минимум дважды, их защитники худшие»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 21:28 |
336
0

Легенда МЮ: «Англия забьёт Аргентине минимум дважды, их защитники худшие»

Гари Невилл не ожидает, что оборона аргентинцев будет надежной

13 июля 2026, 21:28 |
336
0
Легенда МЮ: «Англия забьёт Аргентине минимум дважды, их защитники худшие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу предстоящего противостояния «Трех львов» с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

По мнению эксперта, аргентинцы ужасно играют в обороне, поэтому Англия сможет легко забить как минимум два гола в ворота соперника.

«Я не вижу ни одной причины, почему мы не забьем как минимум два гола в матче против Аргентины. Я называю их центральных защитников лучшим-худшим дуэтом в мире. Их игра колеблется от изысканной до смешной. Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес вдвоем пропускают по голу за матч. А потом ты снова их видишь, и оказывается, что они забивают голы, выигрывают все верховые мячи и появляются везде, где они нужны», – сказал Невилл.

Матч Аргентина – Англия состоится в среду, 15 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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