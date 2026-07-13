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  4. Джон ТЕРРИ: «Сборная Аргентины меня не беспокоит. Мы сильнее Аргентины»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 21:15 |
452
0

Джон ТЕРРИ: «Сборная Аргентины меня не беспокоит. Мы сильнее Аргентины»

Легенда сборной Англии уверен в победе

13 июля 2026, 21:15 |
452
0
Джон ТЕРРИ: «Сборная Аргентины меня не беспокоит. Мы сильнее Аргентины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри
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Бывший игрок сборной Англии Джон Терри поделился своими ожиданиями от полуфинала ЧМ-2026, в котором «Три льва» сразятся с командой Аргентины.

По мнению экс-футболиста, у англичан в этом противостоянии есть значительное преимущество.

«Аргентина меня не беспокоит. Я не смотрю на Аргентину и не думаю: «они лучше нас». Нет. Если сравнивать игроков один к одному, то мы лучше Аргентины», – пояснил Терри.

Матч Аргентина – Англия состоится в среду, 15 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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