Джон ТЕРРИ: «Сборная Аргентины меня не беспокоит. Мы сильнее Аргентины»

Бывший игрок сборной Англии Джон Терри поделился своими ожиданиями от полуфинала ЧМ-2026, в котором «Три льва» сразятся с командой Аргентины.

По мнению экс-футболиста, у англичан в этом противостоянии есть значительное преимущество.

«Аргентина меня не беспокоит. Я не смотрю на Аргентину и не думаю: «они лучше нас». Нет. Если сравнивать игроков один к одному, то мы лучше Аргентины», – пояснил Терри.

Матч Аргентина – Англия состоится в среду, 15 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.