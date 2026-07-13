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Чемпионат мира
13 июля 2026, 21:03 | Обновлено 13 июля 2026, 21:05
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ВИДЕО. Аргентинцы исполнили антианглийские скандирования перед матчем ЧМ

Для Аргентины матч с Англией – больше, чем футбольный матч

13 июля 2026, 21:03 | Обновлено 13 июля 2026, 21:05
710
0
ВИДЕО. Аргентинцы исполнили антианглийские скандирования перед матчем ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Противостояние Аргентины и Англии – одно из самых принципиальных в международном футболе. Поэтому перед очной встречей в полуфинале ЧМ-2026 напряжение появилось еще задолго до игры. Игроки команд не слишком охотно высказываются на тему принципиальности матча, но иногда действия говорят больше, чем слова.

После победы над сборной Швейцарии (3:1) в четвертьфинале футболисты «альбиселесте» присоединились к своим болельщикам, прыгая и исполняя одну из самых популярных песен, которую можно услышать на трибунах аргентинских фанатов: «Если ты не прыгаешь – ты англичанин».

Вернувшись в раздевалку, игроки, как видно на видео, опубликованных в социальных сетях, исполнили более новую песню – ту, в которой обещают отомстить за чемпионат мира, «украденный» у них в 1994 году, когда Диего Марадону отстранили от турнира, проходившего в США, из-за положительного теста на наркотики. В тексте песни говорится: «Эта победа будет за Мальвины, за Диего, за последний чемпионат Лео (Месси)».

«Конечно, этот матч имеет большое значение и возвращает много воспоминаний из-за того, что сделал Диего (Марадона), а также из-за того, что тогда произошло. Но мы должны понимать, что это футбольный матч... Прежде всего мы хотим выиграть эту игру и выйти в финал», – сказал полузащитник команды Родриго Де Пауль.

Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, остаются болезненной темой в отношениях между двумя странами даже спустя более четырех десятилетий после войны 1982 года.

Великобритания считает Фолклендские острова своей территорией и сохраняет там военное присутствие, тогда как Аргентина продолжает отстаивать свои претензии дипломатическим путем.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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