ВИДЕО. Аргентинцы исполнили антианглийские скандирования перед матчем ЧМ
Для Аргентины матч с Англией – больше, чем футбольный матч
Противостояние Аргентины и Англии – одно из самых принципиальных в международном футболе. Поэтому перед очной встречей в полуфинале ЧМ-2026 напряжение появилось еще задолго до игры. Игроки команд не слишком охотно высказываются на тему принципиальности матча, но иногда действия говорят больше, чем слова.
После победы над сборной Швейцарии (3:1) в четвертьфинале футболисты «альбиселесте» присоединились к своим болельщикам, прыгая и исполняя одну из самых популярных песен, которую можно услышать на трибунах аргентинских фанатов: «Если ты не прыгаешь – ты англичанин».
Вернувшись в раздевалку, игроки, как видно на видео, опубликованных в социальных сетях, исполнили более новую песню – ту, в которой обещают отомстить за чемпионат мира, «украденный» у них в 1994 году, когда Диего Марадону отстранили от турнира, проходившего в США, из-за положительного теста на наркотики. В тексте песни говорится: «Эта победа будет за Мальвины, за Диего, за последний чемпионат Лео (Месси)».
«Конечно, этот матч имеет большое значение и возвращает много воспоминаний из-за того, что сделал Диего (Марадона), а также из-за того, что тогда произошло. Но мы должны понимать, что это футбольный матч... Прежде всего мы хотим выиграть эту игру и выйти в финал», – сказал полузащитник команды Родриго Де Пауль.
Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, остаются болезненной темой в отношениях между двумя странами даже спустя более четырех десятилетий после войны 1982 года.
Великобритания считает Фолклендские острова своей территорией и сохраняет там военное присутствие, тогда как Аргентина продолжает отстаивать свои претензии дипломатическим путем.
⬜️🗣 لاعبين الأرجنتين | من لا يقفز فهو إنجليزي.. pic.twitter.com/CTJJS3TQfB— Sport Station ✪ (@SportStationTV) July 12, 2026
El que no salta es inglés— Scotland’s Coefficient (@scotlandscoeff1) July 13, 2026
"He who does not jump is an Englishman" pic.twitter.com/sXrwcUE6qN
“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”— El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) July 12, 2026
El vestidor de Argentina explota y te explica en 15 segundos por qué el fútbol allá huele distinto.
Historia, ídolos y el último baile mundialista de Messi en un solo grito. #SelecciónArgentina #Messi #Maradona
🎥: @DiarioOle pic.twitter.com/ploJOgC6qU
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