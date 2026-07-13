ВИДЕО. Аргентинцы исполнили антианглийские скандирования перед матчем ЧМ

Противостояние Аргентины и Англии – одно из самых принципиальных в международном футболе. Поэтому перед очной встречей в полуфинале ЧМ-2026 напряжение появилось еще задолго до игры. Игроки команд не слишком охотно высказываются на тему принципиальности матча, но иногда действия говорят больше, чем слова.

После победы над сборной Швейцарии (3:1) в четвертьфинале футболисты «альбиселесте» присоединились к своим болельщикам, прыгая и исполняя одну из самых популярных песен, которую можно услышать на трибунах аргентинских фанатов: «Если ты не прыгаешь – ты англичанин».

Вернувшись в раздевалку, игроки, как видно на видео, опубликованных в социальных сетях, исполнили более новую песню – ту, в которой обещают отомстить за чемпионат мира, «украденный» у них в 1994 году, когда Диего Марадону отстранили от турнира, проходившего в США, из-за положительного теста на наркотики. В тексте песни говорится: «Эта победа будет за Мальвины, за Диего, за последний чемпионат Лео (Месси)».

«Конечно, этот матч имеет большое значение и возвращает много воспоминаний из-за того, что сделал Диего (Марадона), а также из-за того, что тогда произошло. Но мы должны понимать, что это футбольный матч... Прежде всего мы хотим выиграть эту игру и выйти в финал», – сказал полузащитник команды Родриго Де Пауль.

Фолклендские острова, которые в Аргентине называют Мальвинскими, остаются болезненной темой в отношениях между двумя странами даже спустя более четырех десятилетий после войны 1982 года.

Великобритания считает Фолклендские острова своей территорией и сохраняет там военное присутствие, тогда как Аргентина продолжает отстаивать свои претензии дипломатическим путем.

⬜️🗣 لاعبين الأرجنتين | من لا يقفز فهو إنجليزي.. pic.twitter.com/CTJJS3TQfB — Sport Station ✪ (@SportStationTV) July 12, 2026

El que no salta es inglés



"He who does not jump is an Englishman" pic.twitter.com/sXrwcUE6qN — Scotland’s Coefficient (@scotlandscoeff1) July 13, 2026