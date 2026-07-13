Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова

Итальянский «Ювентус» приступил к переговорам о возможном подписании полузащитника лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о потенциальном трансфере 23-летнего полузащитника.

На данный момент окончательной договоренности между клубами и футболистом еще нет, однако переговоры продолжаются.

Отметим, что «Ювентус» пытался приобрести Судакова ещё во времена его выступлений за «Шахтёр».

В сезоне 2025/26 Судаков провёл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.