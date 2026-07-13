Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Георгий может перейти в «Ювентус»
Итальянский «Ювентус» приступил к переговорам о возможном подписании полузащитника лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры о потенциальном трансфере 23-летнего полузащитника.
На данный момент окончательной договоренности между клубами и футболистом еще нет, однако переговоры продолжаются.
Отметим, что «Ювентус» пытался приобрести Судакова ещё во времена его выступлений за «Шахтёр».
В сезоне 2025/26 Судаков провёл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
🚨 TRANSFER UPDATE: Juventus are in negotiations with Heorhii Sudakov. ⚪⚫— Football Inside News (@footbllinsiden) July 13, 2026
Talks are ongoing as the Italian giants work on a potential deal for the highly rated Ukrainian midfielder. No agreement has been reached yet. 👀#Juventus #Sudakov #Transfers
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