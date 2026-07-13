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  4. Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Италия
13 июля 2026, 23:02 |
1897
0

Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова

Георгий может перейти в «Ювентус»

13 июля 2026, 23:02 |
1897
0
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Итальянский «Ювентус» приступил к переговорам о возможном подписании полузащитника лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о потенциальном трансфере 23-летнего полузащитника.

На данный момент окончательной договоренности между клубами и футболистом еще нет, однако переговоры продолжаются.

Отметим, что «Ювентус» пытался приобрести Судакова ещё во времена его выступлений за «Шахтёр».

В сезоне 2025/26 Судаков провёл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Георгий Судаков трансферы Серии A трансферы Бенфика Ювентус
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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