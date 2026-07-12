Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наконец это произошло». Судаков сделал важное заявление о своем состоянии
Португалия
12 июля 2026, 12:01 | Обновлено 12 июля 2026, 12:27
548
0

«Наконец это произошло». Судаков сделал важное заявление о своем состоянии

Георгий признался, что больше не чувствует боли

12 июля 2026, 12:01 | Обновлено 12 июля 2026, 12:27
548
0
«Наконец это произошло». Судаков сделал важное заявление о своем состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал в своём Instagram новый пост, в котором рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Иногда самые большие победы не отображаются на табло. Спустя пять месяцев я наконец-то снова играю без боли. Как же я скучал по этому ощущению! Это лишь один шаг, но очень важный», – написал футболист.

В прошлом сезоне у Судакова были проблемы с игровым временем и адаптацией в «Бенфике». В июне команду возглавил новый тренер Марку Силва, который отдельно отметил, что рассчитывает на Георгия в новом сезоне.

По теме:
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Переход Юльманда в Атлетико стал третьим самым дорогим среди датчан
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Симеоне. Атлетико приобрел капитана Спортинга
Георгий Судаков Бенфика сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу травма
Андрей Плыгун Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Бельгию и обеспечила себе место в Лиге наций 2027
Волейбол | 12 июля 2026, 07:25 15
Украина разгромила Бельгию и обеспечила себе место в Лиге наций 2027
Украина разгромила Бельгию и обеспечила себе место в Лиге наций 2027

«Сине-желтые» завершили выступления на турнире на мажорной ноте

Форвард сборной Украины решил покинуть клуб, который вышел в Лигу чемпионов
Футбол | 11 июля 2026, 11:21 4
Форвард сборной Украины решил покинуть клуб, который вышел в Лигу чемпионов
Форвард сборной Украины решил покинуть клуб, который вышел в Лигу чемпионов

Роман Яремчук не сможет играть в стартовом составе «Олимпиакоса» из-за высокой конкуренции

Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Футбол | 11.07.2026, 13:00
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Бойко повторил трюк Ахметова. Станет ли Харьков новым грандом УПЛ?
Коуч сборной Норвегии высказался о скандальном голе Беллингема на ЧМ-2026
Футбол | 12.07.2026, 09:59
Коуч сборной Норвегии высказался о скандальном голе Беллингема на ЧМ-2026
Коуч сборной Норвегии высказался о скандальном голе Беллингема на ЧМ-2026
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Футбол | 12.07.2026, 08:12
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 54
Бокс
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Остались титаны: определены обе пары 1/2 финала
12.07.2026, 07:30 13
Футбол
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
Власти Египта приняли решение по Месси после скандала на ЧМ-2026
10.07.2026, 10:18 28
Футбол
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем