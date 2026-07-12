«Наконец это произошло». Судаков сделал важное заявление о своем состоянии
Георгий признался, что больше не чувствует боли
Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал в своём Instagram новый пост, в котором рассказал о своём восстановлении после травмы.
«Иногда самые большие победы не отображаются на табло. Спустя пять месяцев я наконец-то снова играю без боли. Как же я скучал по этому ощущению! Это лишь один шаг, но очень важный», – написал футболист.
В прошлом сезоне у Судакова были проблемы с игровым временем и адаптацией в «Бенфике». В июне команду возглавил новый тренер Марку Силва, который отдельно отметил, что рассчитывает на Георгия в новом сезоне.
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