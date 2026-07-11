Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 18:46 |
2892
8

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь

11 июля 2026, 18:46 |
2892
8 Comments
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин принял неожиданное решение относительно своего будущего.

Как сообщает «Футбол 24», 30-летний нападающий решил завершить карьеру профессионального футболиста. После ухода из чешского «Артис Брно» Беседин не занимается поиском нового клуба.

Беседин является воспитанником харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо». За столичный клуб нападающий выступал с 2013 по 2023 год, проведя 143 матча, в которых забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.

В составе «бело-синих» форвард дважды становился чемпионом Украины и один раз выигрывал Кубок Украины. Также в карьере Беседина были выступления за «Металлист», кипрскую «Омонию» и казахстанский «Ордабасы». За сборную Украины Артем провел 19 матчей и отличился двумя голами.

По теме:
Трехкратный чемпион мира по спидвею завершил карьеру
После яркого Евро. Динамо определилось с судьбой молодого таланта
Товарищеские матчи, 10 июля. Результативная игра Динамо, победа Полесья
Артем Беседин Динамо Киев сборная Украины по футболу завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Футбол | 11 июля 2026, 07:49 8
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером

Илья открыт для перехода в «Ливерпуль»

Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Футбол | 11 июля 2026, 09:17 5
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Довбик получил привлекательный вариант для продолжения карьеры

«Рома» готова снизить свои требования, чтобы оформить трансфер форварда в «Аякс»

Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Бокс | 11.07.2026, 10:19
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11.07.2026, 04:11
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Аргентина – Швейцария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира
Футбол | 11.07.2026, 16:35
Аргентина – Швейцария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира
Аргентина – Швейцария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала чемпионата мира
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Честно говоря так и не понял как он вообще форварда играл,это жесть.
Ответить
0
Медіаліга?
Ответить
0
Легенда! Ярмоленко должен ему буццы завязывать!
Ответить
-1
Полєніще яке важко знайти. Я не знаю, як він в ті часи взагалі міг грати за Динамо.
Не футболіст, а просто дерево.
Ответить
-1
На память про Беседина приходит только то что какой то хер..дал по лицу..во время пьянки...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
А чи була та кар'єра взагалі?
Ответить
-2
Ви зовсім сором втратили??? Це бляд.ь ЛЕГЕНДА на головну новину і буде гаряча новина дня!) Дякуємо за чудову та яскраву гру! Та відео з алкашами
Ответить
-4
Популярные новости
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 12
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 3
Бокс
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 25
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем