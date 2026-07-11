Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин принял неожиданное решение относительно своего будущего.

Как сообщает «Футбол 24», 30-летний нападающий решил завершить карьеру профессионального футболиста. После ухода из чешского «Артис Брно» Беседин не занимается поиском нового клуба.

Беседин является воспитанником харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо». За столичный клуб нападающий выступал с 2013 по 2023 год, проведя 143 матча, в которых забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.

В составе «бело-синих» форвард дважды становился чемпионом Украины и один раз выигрывал Кубок Украины. Также в карьере Беседина были выступления за «Металлист», кипрскую «Омонию» и казахстанский «Ордабасы». За сборную Украины Артем провел 19 матчей и отличился двумя голами.