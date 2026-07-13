«Дичь». Реакция врача на завершение карьеры Люльки через Ковид
Дмитрий Бабелюк посмеялся над словами экс-футболиста
«Что за дичь сегодня завирусилось интернетом? Зачем это форсится сейчас?» – так спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на слова воспитанника «Динамо» Сергея Люльки о завершении карьеры.
«Закончил, потому что неудачно сделал прививку от ковида, и возникли осложнения с нервной системой. Я не какой-то псих, а просто были приступы, давление поднималось», – сказал Люлька.
«Единственное, что здесь можно напомнить, это то, что ПОСЛЕ не означает ВСЛЕДСТВИЕ», – продолжил врач. Он уверен, что такие посты раздувают антивакцинаторскую повестку. Ее и так сложно побороть из-за большого количества паники в отношении вакцин, влияния недобросовестных медиа, низкого образования большого количества врачей, отсутствия критического мышления у многих людей, а так делать это будет еще сложнее».
Люлька завершил карьеру в 31 год.
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