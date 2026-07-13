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  4. «Дичь». Реакция врача на завершение карьеры Люльки через Ковид
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 18:15 |
519
0

«Дичь». Реакция врача на завершение карьеры Люльки через Ковид

Дмитрий Бабелюк посмеялся над словами экс-футболиста

13 июля 2026, 18:15 |
519
0
«Дичь». Реакция врача на завершение карьеры Люльки через Ковид
ФК Динамо. Сергей Люлька
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«Что за дичь сегодня завирусилось интернетом? Зачем это форсится сейчас?» – так спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на слова воспитанника «Динамо» Сергея Люльки о завершении карьеры.

«Закончил, потому что неудачно сделал прививку от ковида, и возникли осложнения с нервной системой. Я не какой-то псих, а просто были приступы, давление поднималось», – сказал Люлька.

«Единственное, что здесь можно напомнить, это то, что ПОСЛЕ не означает ВСЛЕДСТВИЕ», – продолжил врач. Он уверен, что такие посты раздувают антивакцинаторскую повестку. Ее и так сложно побороть из-за большого количества паники в отношении вакцин, влияния недобросовестных медиа, низкого образования большого количества врачей, отсутствия критического мышления у многих людей, а так делать это будет еще сложнее».

Люлька завершил карьеру в 31 год.

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Руслан Полищук Источник: Hospital Pass
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