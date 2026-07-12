Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Динамо завершил карьеру в 31 год из-за неудачной прививки
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 18:32 |
2663
0

Бывший игрок Динамо завершил карьеру в 31 год из-за неудачной прививки

Сергей Люлька перенес осложнения, вызванные ковидом

12 июля 2026, 18:32 |
2663
0
Бывший игрок Динамо завершил карьеру в 31 год из-за неудачной прививки
ФК Черноморец. Сергей Люлька
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший защитник «Динамо» Сергей Люлька рассказал о причинах досрочного завершения игровой карьеры.

Футболист повесил бутсы на гвоздь в 2021 году в возрасте 31 года.

– Помню, что ты в украинский футбол ворвался прямо с двух ног, говорили, что это наше будущее, крайний защитник новой формации. Но почему-то как-то незаметно для всех прошла новость, что ты закончил карьеру.

– Ну, ворвался, не знаю, с двух ног ли. Закончил, потому что неудачно сделал прививку от ковида, и возникли осложнения с нервной системой. Я не какой-то псих, а просто были приступы, давление поднималось.

Полгода я просидел без футбола в «Металлисте». «Металлист» пошёл мне навстречу, ещё полгода они мне всё выплачивали, как раз долечился. И через полгода уже понемногу начал восстанавливаться в другой сфере.

За свою карьеру Люлька играл за такие команды, как «Слован» (Либерец), «Черноморец», «Десна», «Львов» и «Металлист». Сергей провел более 70 матчей за вторую и третью команды «Динамо», однако в первой команде киевлян так и не дебютировал. Сейчас он работает помощником тренера в ФК «ЮКСА».

По теме:
Сколько получит Динамо? ПСЖ готов продать Забарного за крупную сумму
Ротань рассказал, на каком этапе находится формирование команды в Полесье
Тренер Университати: «После игры с Динамо моральный дух немного выше»
Сергей Люлька Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Бокс | 11 июля 2026, 22:45 6
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина
Позор в москве. Бывший соперник Усика сдался в бою против россиянина

Джо Джойсу пора на пенсию...

Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Футбол | 12 июля 2026, 07:44 48
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет

Артем Беседин повесил бутсы на гвоздь

«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Футбол | 12.07.2026, 16:02
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
«Арбитр просто убил игру». Капитан сборной Швейцарии – о матче с Аргентиной
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
MMA | 12.07.2026, 06:51
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Футбол | 12.07.2026, 19:44
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Ливерпуль определил сумму, которую заплатит за Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
10.07.2026, 22:49 4
Другие виды
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
12.07.2026, 07:20
Футбол
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
Травма Куртуа и две минуты для джокера. Сборная Испании дожала Бельгию
10.07.2026, 23:59 22
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
11.07.2026, 02:51 5
Бокс
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
11.07.2026, 04:11 28
Футбол
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
11.07.2026, 02:32 1
Футбол
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
Йожеф Сабо подписал приговор киевскому Динамо
11.07.2026, 06:32 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем