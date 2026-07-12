Бывший игрок Динамо завершил карьеру в 31 год из-за неудачной прививки

Бывший защитник «Динамо» Сергей Люлька рассказал о причинах досрочного завершения игровой карьеры.

Футболист повесил бутсы на гвоздь в 2021 году в возрасте 31 года.

– Помню, что ты в украинский футбол ворвался прямо с двух ног, говорили, что это наше будущее, крайний защитник новой формации. Но почему-то как-то незаметно для всех прошла новость, что ты закончил карьеру.

– Ну, ворвался, не знаю, с двух ног ли. Закончил, потому что неудачно сделал прививку от ковида, и возникли осложнения с нервной системой. Я не какой-то псих, а просто были приступы, давление поднималось.

Полгода я просидел без футбола в «Металлисте». «Металлист» пошёл мне навстречу, ещё полгода они мне всё выплачивали, как раз долечился. И через полгода уже понемногу начал восстанавливаться в другой сфере.