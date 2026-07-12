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  4. Ротань рассказал, на каком этапе находится формирование команды в Полесье
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 18:20 |
575
0

Ротань рассказал, на каком этапе находится формирование команды в Полесье

Тренер возглавляет житомирян уже более года

12 июля 2026, 18:20 |
575
0
Ротань рассказал, на каком этапе находится формирование команды в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань подвел итоги своего первого года на посту руководителя житомирской команды.

– Время летит очень быстро. Уже пролетела не только половина сборов, но и весь этот год, с тех пор как вы пришли и возглавили «Полесье». Мне кажется, будто прошла всего какая-то неделя. А как вы его можете охарактеризовать?

– Действительно, год пролетел очень быстро. Очень позитивный год. Знаете, когда всё проходит в работе, в эмоциях, ты погружен в свои дела и получаешь от этого удовольствие, то время всегда летит быстро. Поэтому я расцениваю его как нормальный рабочий год. Год становления команды, притирки и уже чего-то большего.

– Год назад вы говорили, что самое главное, с чего вы хотите начать, это с построения команды и построения игры команды. На каком вы этапе и насколько довольны тем, как эта работа идет?

– Построение команды уже прошло на 100%, построение игры прошло. Сейчас игроки уже четко понимают принципы нашей игры в атаке, принципы игры в обороне. Самое главное, пожалуй, – это концентрация, мотивация и упорный труд на тренировке. С этим всегда будет борьба у любого тренера с игроками, потому что это такой этап, который нужно всегда проходить с максимальной концентрацией.

В прошлом сезоне «Полесье» под руководством Ротаня заняло третье место в турнирной таблице УПЛ. Руководство клуба поставило перед тренерским штабом задачу превзойти этот результат в новом сезоне.

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Руслан Ротань Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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