Ротань рассказал, на каком этапе находится формирование команды в Полесье

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань подвел итоги своего первого года на посту руководителя житомирской команды.

– Время летит очень быстро. Уже пролетела не только половина сборов, но и весь этот год, с тех пор как вы пришли и возглавили «Полесье». Мне кажется, будто прошла всего какая-то неделя. А как вы его можете охарактеризовать?

– Действительно, год пролетел очень быстро. Очень позитивный год. Знаете, когда всё проходит в работе, в эмоциях, ты погружен в свои дела и получаешь от этого удовольствие, то время всегда летит быстро. Поэтому я расцениваю его как нормальный рабочий год. Год становления команды, притирки и уже чего-то большего.

– Год назад вы говорили, что самое главное, с чего вы хотите начать, – это с построения команды и построения игры команды. На каком вы этапе и насколько довольны тем, как эта работа идет?

– Построение команды уже прошло на 100%, построение игры прошло. Сейчас игроки уже четко понимают принципы нашей игры в атаке, принципы игры в обороне. Самое главное, пожалуй, – это концентрация, мотивация и упорный труд на тренировке. С этим всегда будет борьба у любого тренера с игроками, потому что это такой этап, который нужно всегда проходить с максимальной концентрацией.