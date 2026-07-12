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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 15:02 | Обновлено 12 июля 2026, 15:25
282
0

В Вересе ответили на слухи о сокращении бюджета клуба

Надеин пообещал увеличить финансирование

12 июля 2026, 15:02 | Обновлено 12 июля 2026, 15:25
282
0
В Вересе ответили на слухи о сокращении бюджета клуба
НК Верес. Иван Надеин
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Президент «Вереса» Иван Надеин ответил на слухи о том, что руководство ровенского клуба рассматривает возможность сокращения финансирования.

«О сокращении бюджета речи вообще не шло, а наоборот, речь шла о том, что бюджет только увеличивается, расходы растут, растут цены на топливо. Все расходы сегодня растут. Например, команда U-21 только увеличивает бюджет, у нас создается дополнительная команда. У нас есть команда по ампутболу, другие.

Вопрос касался скорее привлечения новых партнеров и спонсоров, чтобы покрывать эти расходы. На самом деле это немного манипуляция, которую перепечатали многие СМИ, и теперь болельщики так думают, и все так думают.

Поэтому я готов ответить болельщикам. Предпосылок для того, чтобы бюджет сокращался, на сегодняшний день нет, а наоборот, есть все предпосылки для его увеличения. Нам нужно думать о том, как больше зарабатывать – и это ключевой момент.

И здесь, опять же, капитализация лиги, тот же ТВ-пул, те же новые спонсоры и партнеры, то же развитие бизнеса в регионе, который сегодня мог бы войти в клуб, тот же бизнес-клуб.

Здесь, в некотором роде, призыв к бизнесу: давайте объединяться вокруг «Вереса». Если у нас сегодня есть команда, которая уже шестой год будет выступать в УПЛ, то давайте все объединимся», – сказал функционер.

В прошлом сезоне «Верес» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 31 очко в 30 матчах.

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Андрей Плыгун Источник: ФК Верес
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