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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 11:14 | Обновлено 12 июля 2026, 11:42
912
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с голкипером

Дмитрий Погорилый покинул расположение ФК Буковина

12 июля 2026, 11:14 | Обновлено 12 июля 2026, 11:42
912
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с голкипером
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Дмитрием Погорелым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Благодарим Дмитрия за время, проведенное в «Буковине», и ответственное отношение к делу. Желаем голкиперу уверенно двигаться вперед, реализовать свой потенциал, достигать новых высот в футбольной карьере и получать удовольствие от игры», – говорится в сообщении.

Дмитрий Погорелый стал игроком «Буковины» в июле 2024 года. За основную команду «желто-черных» вратарь так и не дебютировал, однако в сезоне 2025/26 провел за «Буковину-2» в чемпионате Второй лиги 10 поединков (25 пропущенных мячей, 2 «сухих» матча).

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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