ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с голкипером

Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским голкипером Дмитрием Погорелым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Благодарим Дмитрия за время, проведенное в «Буковине», и ответственное отношение к делу. Желаем голкиперу уверенно двигаться вперед, реализовать свой потенциал, достигать новых высот в футбольной карьере и получать удовольствие от игры», – говорится в сообщении.

Дмитрий Погорелый стал игроком «Буковины» в июле 2024 года. За основную команду «желто-черных» вратарь так и не дебютировал, однако в сезоне 2025/26 провел за «Буковину-2» в чемпионате Второй лиги 10 поединков (25 пропущенных мячей, 2 «сухих» матча).