ПСЖ получил официальное предложение о трансфере Забарного
На футболиста претендует «Ливерпуль»
«Ливерпуль» проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному и уже направил предложение в «Пари Сен-Жермен» о возможном трансфере.
По информации источника, английский клуб предлагает аренду 22-летнего центрального защитника с опцией последующего выкупа за 50–55 миллионов евро.
Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА. Илья провел в прошлом сезоне 37 матчей, в которых забил один гол.
🚨💣𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Liverpool have contacted PSG about potential signing of Ilya Zabarnyi on a loan deal with an option to buy for €50M to €55M according to reports.— Alfred (@jf30__) July 13, 2026
Do Liverpool really need Zabarnyi 👀. pic.twitter.com/rwGp4quUt7
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