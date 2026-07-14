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Франция
14 июля 2026, 21:48 | Обновлено 14 июля 2026, 22:15
1719
0

ПСЖ получил официальное предложение о трансфере Забарного

На футболиста претендует «Ливерпуль»

14 июля 2026, 21:48 | Обновлено 14 июля 2026, 22:15
1719
0
ПСЖ получил официальное предложение о трансфере Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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«Ливерпуль» проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному и уже направил предложение в «Пари Сен-Жермен» о возможном трансфере.

По информации источника, английский клуб предлагает аренду 22-летнего центрального защитника с опцией последующего выкупа за 50–55 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА. Илья провел в прошлом сезоне 37 матчей, в которых забил один гол.

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Ливерпуль трансферы Андони Ираола ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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