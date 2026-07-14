ПСЖ получил официальное предложение о трансфере Забарного

«Ливерпуль» проявляет интерес к украинскому защитнику Илье Забарному и уже направил предложение в «Пари Сен-Жермен» о возможном трансфере.

По информации источника, английский клуб предлагает аренду 22-летнего центрального защитника с опцией последующего выкупа за 50–55 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА. Илья провел в прошлом сезоне 37 матчей, в которых забил один гол.

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