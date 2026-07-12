Забарный провел ключевые переговоры и выбрал себе новый клуб
Илья готов к переходу в «Ливерпуль»
«Ливерпуль» активизировал работу над переходом защитника сборной Украины Ильи Забарного. По информации источника, мерсисайдский клуб уже провёл прямые переговоры с футболистом и его представителями.
Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола заинтересован в подписании украинца. Английский клуб в настоящее время изучает возможность договориться с ПСЖ об аренде Забарного с опцией выкупа.
Отмечается, что переговоры между сторонами состоялись в течение последних 48 часов. Сам футболист готов к переезду на «Энфилд». Также сообщается, что «Ливерпуль» следит за центральным защитником уже три-четыре года.
По данным источника, Забарный хочет покинуть ПСЖ, поскольку не входит в число ключевых игроков в планах главного тренера Луиса Энрике.
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