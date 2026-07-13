Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 противопоказано смотреть атеистам. Потому что невозможно рационально объяснить то, что происходит на турнире со сборной Аргентины. Повезло с легкой сеткой из-за провального выступления Португалии в группе. Повезло с отмененным голом Египта. Повезло с удалением Эмболо в тот момент, когда Швейцария вернулась в игру и могла перехватить инициативу. Кто-то говорит об особой любви футбольных чиновников к Месси, но нет: всё по правилам. Месси любят не в ФИФА – а где-то гораздо выше; не Инфантино – а футбольный Бог. Его и команду Аргентины. Почему-то Всевышний, который заведует Игрой, хочет, чтобы этот коллектив провёл на турнире максимум матчей. И проведет: даже если не пройдет в финал, выйдет на поле в матче за третье место. Футбольный Бог получит то, чего жаждал, а вот Аргентина в полуфинале больше не сможет рассчитывать на его поддержку. Так что снова все надежды на Месси…

В абзацах ниже – еще десяток тезисов, более серьезных, перед полуфинальными матчами ЧМ. Обещаю: больше ни одного про богов.

Сборная Франции – не только атака

Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано и Вильям Салиба цементируют центр обороны сборной Франции

На победном турнире 2018 года для Франции полуфинал выиграла оборона: всего 1:0 против «золотого» поколения Бельгии. Хотя и тогда в составе были Гризманн и Мбаппе – однако оба промолчали. Ведь крупные турниры не выигрывают команды, которые пекутся только об атаке и создании моментов. Франция создает больше всех – факт. Но есть еще один: она не пропустила ни одного гола в плей-офф. Швеция, Парагвай и Марокко наиграли у ее ворот на 0.97 гола – менее чем на единицу в сумме. Все говорят о топ-защите Испании, но в ее центре – неопытный Кубарси и доигрывающий за «Атлетик» Ляпорт. Зато у Франции на этих позициях Упамекано и Салиба – лучшие в мире. Меньян уже отразил пенальти. По составу оборона французов – самая убедительная на турнире, по игре в плей-офф – тоже. Даже если Испания сдержит Мбаппе, Олисе и Дембеле, это ей еще ничего не гарантирует: вдруг сама не забьёт?

Симон – слабое место Испании

Пропустил всего 1 гол на турнире – но и практически не спасал. Испания умеет надежно защищаться. Не в последнюю очередь – благодаря владению мячом. В большинстве матчей по воротам Симона почти не бьют или не бьют вообще. Но французы будут. Хотя бы издалека, а как вариант – в частности, с близкого расстояния после розыгрышей. Справится ли Симон? Нет, не так: а точно ли справится вратарь, который целый год не блистал в составе «Атлетика»? С Бильбао он вообще не выигрывал топ-матчи. Ошибался. Пропускал. Да что там: просто не спасал, когда мог бы. А здесь прожекторы и, что самое страшное, Рая и Гарсия на скамейке запасных – давление безумное. Не разделяю хейт в адрес Унаи. Он чрезмерный. В футболе Испании роль любого вратаря сведена к минимуму. Поэтому Симон ничего не лишит эту команду. Но может недодать. Сейвов. Ключевого преимущества. Рая обеспечил бы последнее благодаря хладнокровию, Гарсия – спасениями. А Симон в 2026 году – просто Симон.

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

Франция получит комфортный сценарий

11 сборных на турнире имеют больший средний процент владения мячом, чем Франция. Конечно, среди них – в частности те, кто вылетел рано. Но тем не менее: французы не настаивают на контроле над мячом. Даже у Марокко процент выше. Зато Испания с показателем владения 66,1% – номер один. Разыгрывает довольно медленно. Играет в невысоком темпе. Карт-бланш на регулярные обострения в составе имеет только Ямаль, остальные нацелены скорее на сохранение и движение мяча. Испания даже защищается владением! Стилистически удобный соперник для Франции. Против него не будет слишком много мяча и позиционных атак, а вот быстрых – потенциально целая гора. «ПСЖ» выиграл ЛЧ, в частности, потому что Дембеле великолепно разбегался в свободные зоны. Мбаппе уже на этом турнире забивал футбольные «буллиты», выбегая из-за спин защитников. Энрике приказывал своему вратарю выбивать мяч в аут, чтобы у Олисе не было пространства. Они будут бежать. Если будут делать это как следует – Испания обречена.

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Топ-матч Ямаля или вылет

Лидер сборной имеет 1 голевое действие в 6 матчах ЧМ. Во-первых, это естественно после травмы. Во-вторых, это нормально для тинейджера. Но ведь Испания на него рассчитывает. И не потому, что так хочет, а потому, что нет других вариантов. Оярсабаль играет на высоком уровне в 1 из 3 случаев. Баена закрывает позицию, а не убеждает. Ольмо без голов. Педри даже выпал из основного состава в четвертьфинале. Мерино не готов играть много. Нико – после травмы. Так уж сложилось, что атака Испании – проблемная. Здесь некому решить исход эпизода в пользу команды… кроме Ямаля. Только он способен делать это стабильно. Хорошая новость: против Бельгии он уже нанес 6 ударов и заработал 4 фола. Он постепенно возвращается. Но результат нужен уже здесь и сейчас. Потому что если он не справится с Динем на своем фланге… Что ж, тогда все надежды Испании – на суперсаба Мерино. Кстати, на Евро-2024 свой единственный гол Ямаль забил именно в полуфинале против французов…

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль пока что не впечатляет на турнире

Влияние замен – решающее

Начнем с очевидного: Мерино выиграл для Испании уже 2 матча подряд. Выходил на последние минуты – и позволял команде избежать овертаймов. В обоих случаях появлялся на поле, когда испанцы контролировали ход игры, и совершал решающие действия, оказывал решающее влияние. Сможет ли он сделать это еще раз? Почему бы и нет. Игра Мерино в атаке на текущем ЧМ после травмы (!) позволяет даже самым большим скептикам убедиться: он топ-игрок. Да еще и очень умный. Поочередно не выходили в стартовом составе и появлялись со скамейки запасных Дуэ и Барколя – уже в таких ситуациях забивали и зарабатывали пенальти. Да и вообще: в этом матче в основе могут не выйти, кроме уже названных, Педри, Торрес, Уильямс, Матета, Тюрам, Шерки… Пара – если не ровная, то точно достаточно близкая, а матч на бумаге – скорее низовой, чем верховой. Поэтому вряд ли все решат основные составы в первые 60 минут. ЧМ-2026 – турнир героический и о героях. Ждем появления ещё хотя бы одного.

Месси не выиграет топ-матч в одиночку

Как вариант, лучший футболист всего турнира, ведь того же Мбаппе «обслуживает» элитный плеймейкер Олисе, а Месси… ну… получается, сам же Месси. Лео разыгрывает. Лео создает. Лео завершает. Лео везде. Но ему уже 39. Мы забываем об этом, когда он играет против значительно менее квалифицированных соперников, но вот Швейцария в четвертьфинале – и уже прервана голевая серия. И усталость в ногах. У Аргентины был самый простой в истории ЧМ, если исходить из имен соперников, путь к полуфиналу. В чем, конечно, нет ее вины – но что необходимо учитывать. У сборной нет быстроногих вингеров. Темп ее игры – ниже среднего. Здесь целых 3 футболиста в центре поля, которые «таскают рояль». Это несовременная команда. Еще и без второго бомбардира. Может ли она даже так побеждать? Конечно. Способна ли она делать это, в частности, в топ-матчах? А вот такого мы на ЧМ в ее исполнении еще не видели. Когда более активная Англия напомнит Месси о его возрасте, Аргентине понадобится другой герой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентине выгодно дотянуть до пенальти

В качестве варианта таким героем может стать Мартинес. На предыдущем ЧМ он выиграл для команды несколько серий пенальти, на последней Копе – тоже. На текущем чемпионате мира 11-метровые реализуются менее чем в 70% случаев – антирекорд. А лучшие в этом аспекте вратари лучше всего их отражают: Буну и Меньян уже это делали, например. Мартинес тоже умеет. Тоже может. Игра на воротах во время пенальти – его визитная карточка. Мы всегда говорим, что серия пенальти – это 50 на 50 и лотерея, но пока на турнире в 3 из 4 случаев после серии 11-метровых дальше проходили команды с лучшими вратарями. Дальше шел Кобель, а не Варгас. Опытный Буну, а не Вербрюгген. Сильный вратарь решает как никогда. У Аргентины такой есть. А еще у нее есть топ-соперник, который готов больше бегать и больше умеет на поле. В основное время действующему чемпиону придется на протяжении целых отрезков просто отбиваться. А вот в серии пенальти у него будет преимущество.

Кейн больше не один

Беллингем стал букмекерским фаворитом в составе англичан на звание MVP турнира. Да, обогнал даже самого Кейна… и Харри должен этому радоваться, а не наоборот. Ведь, конечно, теперь он не единственная звезда в нападении команды – но, вместе с тем, теперь он не один. Гордон, Сака, Мадуэке и Рэшфорд – это все интересно и важно, но очень непродуктивно. Ладно, первый несколько раз по ходу турнира становился героем моментов. Но сколько забил? Главная проблема Англии на старте турнира – то, что, кроме Кейна, здесь некому отличаться. Казалось, что в плохой день Харри сборная вылетит, потому что не найдет альтернативного бомбардира. Нашла. Уже в двух раундах плей-офф подряд: Беллингем оформил дубли в 1/8 и 1/4 финала. В то время как Кейн не впечатлял: за эти два матча забил лишь один гол, да и тот – с пенальти. Теперь, чтобы сдержать Англию, остановить лишь Кейна недостаточно. Нужно и Джуда тоже. Хорошая новость для сборной, которая перестаёт быть предсказуемой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Харри Кейн забили 12 голов Англии на турнире

Англия тоже умеет выживать

Фишка нынешней Аргентины – ее умение не вылететь даже в плохой день. Сколько раз мы уже видели это в ее исполнении в течение двух последних чемпионатов мира! В последнем туре группы вырвала победный гол в скучном матче. Затем побеждала по пенальти. На 120+ минуте в финале ее от поражения спас Мартинес. Приехала на чемпионат мира-2026 – и забила 4 гола в 4 овертаймах, в основное время в плей-офф – всего 5 голов в сумме. Превратила 0:2 в 3:2. В плохом матче дождалась удаления соперника. Ни одной убедительной победы в плей-офф – но место в полуфинале. А ведь Англия этим летом делает то же самое. Дважды получила по челюсти от хорватов – ответила 4 голами. Первой пропустила от ДР Конго – без паники дожала соперника во втором тайме. Героически удержала 3:2 в меньшинстве против Мексики. Совершила камбэк против Норвегии. Навык «не играть хорошо, но идти дальше» также разблокировала. А чем же тогда хуже Аргентины?

Матч за третье место – ненужный

4 года назад за бронзовые медали играли Хорватия и Марокко. А сейчас? В лучшем для матча случае (больше звезд!) – Франция и Англия. На бумаге – даже интересно, но на самом деле – просто лишний поединок. Ведь для тех же Хорватии и Марокко добраться до полуфинала ЧМ – честь и достижение. Для Аргентины, Испании, Франции и Англии же – это план-минимум. Они на турнире ради того, чтобы выиграть титул. Поднять трофей над головой. Матч за третье место для любого из них – не возможность что-то завоевать, а 90 минут напоминаний о том, какой шанс он упустил. Поэтому да, будет большая ротация. В стартовом составе не увидим ни Мбаппе, ни Кейна, ни Месси, ни Ямаля. Будет де-факто товарищеский матч с близкой к нулевой мотивацией. С голами – но без высокой конкуренции. Крутые полуфиналы гарантируют нам выдающийся финальный матч, однако, как и все на свете, это тоже имеет свою цену. И нам придется заплатить её просмотром скучного «бронзового» поединка…

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