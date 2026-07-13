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Чемпионат мира
13 июля 2026, 15:03 | Обновлено 13 июля 2026, 15:19
387
0

Эксперт объяснил, почему Франция и Англия имеют наибольшие шансы на финал

По мнению Олега Федорчука, в финале ЧМ-2026 сойдутся европейские сборные

13 июля 2026, 15:03 | Обновлено 13 июля 2026, 15:19
387
0
Эксперт объяснил, почему Франция и Англия имеют наибольшие шансы на финал
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный в прошлом футболист, а затем тренер Олег Федорчук, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в полуфинальных поединках ЧМ, который проходит в США, Канаде и Мексике.

– Первыми 14 июля пересекутся пути сборных Франции и Испании. В процентном отношении выше оцениваю шансы «синих» – 60 на 40.

– Это довольно ощутимое преимущество и потому интересно, каковы ваши аргументы?

– Прежде всего, у французов более длинная скамейка запасных, а на финише марафонского турнира это весомый «козырь». Во-вторых, после того, как уехал домой норвежец Холанд, я считаю, что именно в рядах французов продолжают выступать три лучших футболиста ЧМ: Мбаппе, Олисе и Дембеле. Просто не представляю, как можно прикрыть это мощное атакующее трио, которое к тому же феерит и на клубном уровне, представляя грандов, соответственно, «Реал», «Баварию» и ПСЖ. Также создается впечатление, что у французов еще есть неиспользованные резервы.

– Но и испанцы тоже постепенно добавляют.

– Да, однако им не хватает стабильности, к тому же есть проблемы в центре обороны и с завершением атак. Хотя не исключаю, что их наставник Луис де ла Фуэнте приберег для своего коллеги Дидье Дешама какие-то домашние заготовки. Увидим, что из этого выйдет.

– Чувствуется, что более острой борьбы вы ожидаете на следующий день в паре Англия – Аргентина.

– Вы правы, отдаю незначительное предпочтение британцам: 55 на 45.

Во-первых, у англичан более сбалансированный состав, во-вторых, может хватить сил ветерану аргентинцев Месси. Он приехал на ЧМ только забивать, а тут еще вынуждают, образно говоря, таскать рояль.

Вряд ли аргентинцам понравится и то, что у англичан надежная и, главное, мобильная оборона. А если позволят доминировать и в переходной фазе, то вообще будут обречены. Ибо речь идет не только о бомбардирском таланте Кейна, но и о способности универсала Беллингема забивать решающие голы.

Правда, определенную обеспокоенность вызывает вратарская позиция у англичан. Я не могу сказать, что Пикфорд – проблемный, но и не безгрешный. А тут еще, как назло одним из оппонентов будет гениальный хитрец Месси. Выводы делайте сами.

Ранее форвард сборной Англии Гарри Кейн заявил, что команде пора сделать последний шаг и завоевать большой трофей.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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