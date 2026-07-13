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Чемпионат мира
13 июля 2026, 13:41 | Обновлено 13 июля 2026, 14:11
598
3

Гарри КЕЙН: «Сборной Англии пора сделать это. Нужен трофей»

Форвард ждет триумф на ЧМ-2026

13 июля 2026, 13:41 | Обновлено 13 июля 2026, 14:11
598
3 Comments
Гарри КЕЙН: «Сборной Англии пора сделать это. Нужен трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн считает, что команде пора сделать последний шаг и завоевать большой трофей после поражений в полуфиналах и финалах.

«Современная сборная Англии проводит невероятный отрезок в своей истории. Были полуфиналы, были финалы больших турниров, но не было победы».

«Пора сделать этот шаг и завоевать трофей. Нам этого не хватает. На ЧМ-2026 осталось около недели, и мы очень хотим пройти путь до конца», – сказал Кейн.

В полуфинале Англия сыграет против Аргентины.

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Гарри Кейн ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Давай давай. Аргентину требе поставити раком цього разу.
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+2
Все можливо.
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+1
головне щоб Кейн і Біленгем були гарні у фізичній формі
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