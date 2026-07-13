Гарри КЕЙН: «Сборной Англии пора сделать это. Нужен трофей»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн считает, что команде пора сделать последний шаг и завоевать большой трофей после поражений в полуфиналах и финалах.

«Современная сборная Англии проводит невероятный отрезок в своей истории. Были полуфиналы, были финалы больших турниров, но не было победы».

«Пора сделать этот шаг и завоевать трофей. Нам этого не хватает. На ЧМ-2026 осталось около недели, и мы очень хотим пройти путь до конца», – сказал Кейн.

В полуфинале Англия сыграет против Аргентины.