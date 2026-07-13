Чемпионат мира13 июля 2026, 13:41 | Обновлено 13 июля 2026, 14:11
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Гарри КЕЙН: «Сборной Англии пора сделать это. Нужен трофей»
Форвард ждет триумф на ЧМ-2026
13 июля 2026, 13:41 | Обновлено 13 июля 2026, 14:11
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн считает, что команде пора сделать последний шаг и завоевать большой трофей после поражений в полуфиналах и финалах.
«Современная сборная Англии проводит невероятный отрезок в своей истории. Были полуфиналы, были финалы больших турниров, но не было победы».
«Пора сделать этот шаг и завоевать трофей. Нам этого не хватает. На ЧМ-2026 осталось около недели, и мы очень хотим пройти путь до конца», – сказал Кейн.
В полуфинале Англия сыграет против Аргентины.
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Комментарии 3
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Давай давай. Аргентину требе поставити раком цього разу.
Все можливо.
головне щоб Кейн і Біленгем були гарні у фізичній формі
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