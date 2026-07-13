«Чуть строже». Новичок Харькова назвал главное отличие от Аргентины

22-летний аргентинский полузащитник «Харькова» Рафаэль Профини поделился впечатлениями о пребывании в харьковском клубе.

В начале июля футболист переехал в Украину из чемпионата Аргентины, где выступал за местный «Унион Санта-Фе».

«Я здесь уже полторы недели и уже могу сказать, что попал в очень хороший клуб. Здесь чуть строже относятся к расписанию и к пунктуальности в целом – это, пожалуй, самое большое отличие по сравнению с тем местом, откуда я приехал», – сказал Профини.