Украина. Премьер лига13 июля 2026, 15:44 | Обновлено 13 июля 2026, 15:53
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«Чуть строже». Новичок Харькова назвал главное отличие от Аргентины
Рафаэль Профини рад оказаться в харьковской команде
13 июля 2026, 15:44 | Обновлено 13 июля 2026, 15:53
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22-летний аргентинский полузащитник «Харькова» Рафаэль Профини поделился впечатлениями о пребывании в харьковском клубе.
В начале июля футболист переехал в Украину из чемпионата Аргентины, где выступал за местный «Унион Санта-Фе».
«Я здесь уже полторы недели и уже могу сказать, что попал в очень хороший клуб. Здесь чуть строже относятся к расписанию и к пунктуальности в целом – это, пожалуй, самое большое отличие по сравнению с тем местом, откуда я приехал», – сказал Профини.
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