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  4. «Чуть строже». Новичок Харькова назвал главное отличие от Аргентины
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 15:44 | Обновлено 13 июля 2026, 15:53
188
0

«Чуть строже». Новичок Харькова назвал главное отличие от Аргентины

Рафаэль Профини рад оказаться в харьковской команде

13 июля 2026, 15:44 | Обновлено 13 июля 2026, 15:53
188
0
«Чуть строже». Новичок Харькова назвал главное отличие от Аргентины
ФК Харьков. Рафаэль Профини
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22-летний аргентинский полузащитник «Харькова» Рафаэль Профини поделился впечатлениями о пребывании в харьковском клубе.

В начале июля футболист переехал в Украину из чемпионата Аргентины, где выступал за местный «Унион Санта-Фе».

«Я здесь уже полторы недели и уже могу сказать, что попал в очень хороший клуб. Здесь чуть строже относятся к расписанию и к пунктуальности в целом – это, пожалуй, самое большое отличие по сравнению с тем местом, откуда я приехал», – сказал Профини.

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Рафаэль Профини Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Харьков
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