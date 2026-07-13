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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 15:36 |
273
0

Молодой талант Харькова ответил на слухи о сборной Украины

Илья Крупский мечтает попасть в команду Андреа Мальдеры

13 июля 2026, 15:36 |
273
0
Молодой талант Харькова ответил на слухи о сборной Украины
ФК Харьков. Илья Крупский
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21-летний защитник «Харькова» и юношеской сборной Украины Илья Крупский высказался по поводу слухов о возможном вызове в основную национальную сборную страны.

Накануне учебно-тренировочный сбор харьковчан в Австрии посетили представители сборной во главе с главным тренером Андреа Мальдерой.

«Вызов в сборную? Да, это детская мечта, всегда хочется туда попасть. Что [СМИ] пишут обо мне в сборной? Пишут, но хотелось бы, чтобы уже не писали, а, дай Бог, вызвали! Поэтому будем работать», – сказал Крупский.

В прошлом сезоне Илья провел в составе харьковчан 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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Илья Крупский Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Харьков
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