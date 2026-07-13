Молодой талант Харькова ответил на слухи о сборной Украины

21-летний защитник «Харькова» и юношеской сборной Украины Илья Крупский высказался по поводу слухов о возможном вызове в основную национальную сборную страны.

Накануне учебно-тренировочный сбор харьковчан в Австрии посетили представители сборной во главе с главным тренером Андреа Мальдерой.

«Вызов в сборную? Да, это детская мечта, всегда хочется туда попасть. Что [СМИ] пишут обо мне в сборной? Пишут, но хотелось бы, чтобы уже не писали, а, дай Бог, вызвали! Поэтому будем работать», – сказал Крупский.

В прошлом сезоне Илья провел в составе харьковчан 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.