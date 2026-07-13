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  4. Мальдера объяснил, зачем он посетил сбор Харькова
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 15:17 |
407
0

Мальдера объяснил, зачем он посетил сбор Харькова

Итальянец никому не закрывает дверь в сборную

13 июля 2026, 15:17 |
407
0
Мальдера объяснил, зачем он посетил сбор Харькова
ФК Харьков. Андреа Мальдера
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера посетил учебно-тренировочный сбор «Харькова» в Австрии.

Итальянский специалист объяснил, зачем лично приехал в лагерь харьковчан. По его словам, сразу несколько футболистов клуба УПЛ претендуют на вызов в сборную.

«Мы уделяем внимание отдельным позициям. Я не хочу называть фамилии, не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я приехал смотреть только на одного игрока, а потом обратил внимание на другого. Я ни перед кем не закрываю двери сборной, а одна из моих целей – познакомиться с как можно большим количеством футболистов», – сказал Мальдера.

Осенью сборная Украины сыграет в Лиге Наций в одной группе с Северной Ирландией, Грузией и Венгрией.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Харьков
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