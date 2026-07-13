Мальдера объяснил, зачем он посетил сбор Харькова

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера посетил учебно-тренировочный сбор «Харькова» в Австрии.

Итальянский специалист объяснил, зачем лично приехал в лагерь харьковчан. По его словам, сразу несколько футболистов клуба УПЛ претендуют на вызов в сборную.

«Мы уделяем внимание отдельным позициям. Я не хочу называть фамилии, не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я приехал смотреть только на одного игрока, а потом обратил внимание на другого. Я ни перед кем не закрываю двери сборной, а одна из моих целей – познакомиться с как можно большим количеством футболистов», – сказал Мальдера.

Осенью сборная Украины сыграет в Лиге Наций в одной группе с Северной Ирландией, Грузией и Венгрией.