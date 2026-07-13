СТЕПАНЕНКО: «Игроки Харькова на карандаше у Мальдеры? Не один и не два»

Тарас Степаненко, помощник главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры, рассказал о заинтересованности тренерского штаба национальной команды в игроках «Харькова».

Представители сборной посетили учебно-тренировочный сбор харьковчан в Австрии. Степаненко подчеркнул, что тренеры приехали посмотреть не только на полузащитника Ивана Калюжного.

«Я скажу так: кроме Ивана есть еще игроки, которые входят в расширенный список национальной сборной. Сколько игроков из футбольного клуба «Харьков» находятся в поле зрения? Не буду ничего говорить, но не один и не два, есть целый список», – пояснил Тарас.

Осенью сборная Украины будет играть в Лиге Наций в одной группе с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.