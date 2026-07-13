СТЕПАНЕНКО: «Игроки Харькова на карандаше у Мальдеры? Не один и не два»
Тренерский штаб сборной Украины посетил сбор «Харькова»
Тарас Степаненко, помощник главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры, рассказал о заинтересованности тренерского штаба национальной команды в игроках «Харькова».
Представители сборной посетили учебно-тренировочный сбор харьковчан в Австрии. Степаненко подчеркнул, что тренеры приехали посмотреть не только на полузащитника Ивана Калюжного.
«Я скажу так: кроме Ивана есть еще игроки, которые входят в расширенный список национальной сборной. Сколько игроков из футбольного клуба «Харьков» находятся в поле зрения? Не буду ничего говорить, но не один и не два, есть целый список», – пояснил Тарас.
Осенью сборная Украины будет играть в Лиге Наций в одной группе с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.
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