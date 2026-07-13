Оболонь начинает заключительный этап подготовки к новому сезону
Чех и Лях близки к возвращению к тренировкам в общей группе
Как стало известно Sport.ua, 13 июля футболисты «Оболони» начнут заключительный этап подготовки к новому сезону.
Запланированы еще четыре спарринга, ближайший – 15 июля с перволиговым «Черниговом».
По имеющейся информации, уже восстановился после травмы нападающий Денис Устименко. Близок к возвращению в строй еще один форвард – Тарас Лях. Это важно, потому что в последних контрольных матчах у «пивоваров» были проблемы с реализацией голевых моментов.
Еще один ведущий игрок, полузащитник Максим Чех, после повреждения пока занимается по индивидуальной программе, но к концу этой недели он должен уже тренироваться в общей группе.
Ранее полузащитник «Оболони» прокомментировал результат товарищеского матча против ФК ЮКСА.
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