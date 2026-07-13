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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 14:03 | Обновлено 13 июля 2026, 14:21
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Оболонь начинает заключительный этап подготовки к новому сезону

Чех и Лях близки к возвращению к тренировкам в общей группе

13 июля 2026, 14:03 | Обновлено 13 июля 2026, 14:21
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0
Оболонь начинает заключительный этап подготовки к новому сезону
ФК Оболонь
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Как стало известно Sport.ua, 13 июля футболисты «Оболони» начнут заключительный этап подготовки к новому сезону.

Запланированы еще четыре спарринга, ближайший – 15 июля с перволиговым «Черниговом».

По имеющейся информации, уже восстановился после травмы нападающий Денис Устименко. Близок к возвращению в строй еще один форвард – Тарас Лях. Это важно, потому что в последних контрольных матчах у «пивоваров» были проблемы с реализацией голевых моментов.

Еще один ведущий игрок, полузащитник Максим Чех, после повреждения пока занимается по индивидуальной программе, но к концу этой недели он должен уже тренироваться в общей группе.

Ранее полузащитник «Оболони» прокомментировал результат товарищеского матча против ФК ЮКСА.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев инсайд учебно-тренировочные сборы Денис Устименко Тарас Лях Максим Чех
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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