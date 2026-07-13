Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 22:02 | Обновлено 13 июля 2026, 22:20
3087
0

Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»

Известный тренер похвалил Мбаппе

13 июля 2026, 22:02 | Обновлено 13 июля 2026, 22:20
3087
0
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
УАФ. Йожеф Сабо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо высказался о лидере сборной Франции и мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Килиан Мбаппе – главная звезда этого чемпионата. Холанд из Норвегии – хороший нападающий, но он больше зависит от партнеров по команде. А Мбаппе везде успевает и всё делает на скорости.

Он мне напоминает Пеле. В молодости Пеле тоже был таким быстрым – что хотел, то и делал на поле. Дай Бог здоровья Мбаппе, чтобы он радовал нас своей игрой», – сказал Йожеф Сабо.

По теме:
Хочется отдать абсолютно все. Рабьо назвал дополнительную мотивацию Франции
Унаи СИМОН: «Предпочел бы выиграть у Франции 4:0»
Троссард сказал «да». Арсенал продал вингера в Турцию
Йожеф Сабо сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона выиграла скрытую битву. Кто доминирует в полуфиналах ЧМ
Футбол | 13 июля 2026, 22:43 0
Барселона выиграла скрытую битву. Кто доминирует в полуфиналах ЧМ
Барселона выиграла скрытую битву. Кто доминирует в полуфиналах ЧМ

Сразу 10 футболистов «Барселоны» – в составе полуфиналистов чемпионата мира

Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ
Футбол | 13 июля 2026, 15:30 21
Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ
Месси не выиграет в соло, а Симон – слабое звено. Тезисы перед 1/2 ЧМ

А что, если в финал эту сборную Франции выведет не атака, а оборона?

Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Футбол | 13.07.2026, 07:07
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Моуриньо принял решение по поводу Лунина после травмы Куртуа
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Бокс | 13.07.2026, 08:59
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Футбол | 13.07.2026, 09:32
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Виктор Цыганков попробует согласовать контракт со знаменитым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 53
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
13.07.2026, 06:41 2
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
Анатолий Тимощук принял решение относительно Украины
13.07.2026, 08:38 29
Футбол
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 10
Бокс
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
12.07.2026, 07:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем