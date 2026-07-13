Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Известный тренер похвалил Мбаппе
Известный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо высказался о лидере сборной Франции и мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.
«Килиан Мбаппе – главная звезда этого чемпионата. Холанд из Норвегии – хороший нападающий, но он больше зависит от партнеров по команде. А Мбаппе везде успевает и всё делает на скорости.
Он мне напоминает Пеле. В молодости Пеле тоже был таким быстрым – что хотел, то и делал на поле. Дай Бог здоровья Мбаппе, чтобы он радовал нас своей игрой», – сказал Йожеф Сабо.
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