Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался разочарован результатом матча первого раунда квалификации Лиги Европы с «Университатей» (0:0).

«После этой игры вечером смотрел французов на чемпионате мира — это совсем другие скорости. А наши играют в футбол стоя, да еще и не могут отдать точную передачу. Это невозможно. Очень плохая команда. Они ни на что не способны. Они не пройдут даже эту румынскую команду, однозначно. Хотя ее уровень тоже невысокий», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.