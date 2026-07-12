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  4. Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 22:22 |
1598
2

Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»

Тренер раскритиковал киевское «Динамо»

12 июля 2026, 22:22 |
1598
2 Comments
Йожеф САБО: «Это очень слабая команда. Они ни на что не способны»
УАФ. Йожеф Сабо
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо остался разочарован результатом матча первого раунда квалификации Лиги Европы с «Университатей» (0:0).

«После этой игры вечером смотрел французов на чемпионате мира — это совсем другие скорости. А наши играют в футбол стоя, да еще и не могут отдать точную передачу. Это невозможно. Очень плохая команда. Они ни на что не способны. Они не пройдут даже эту румынскую команду, однозначно. Хотя ее уровень тоже невысокий», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Динамо Киев Лига Европы Йожеф Сабо Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
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Скажать хтось ЙоЙо Сабо, що каналів Футбол вже нема, бо він все ще продовжує на них працювати
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Сабо красавчік 🤝
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