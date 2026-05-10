Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

«Я остаюсь жить в Киеве и не рассматриваю вариантов выезда, хотя такие предложения были. Мне предлагали переехать, в частности в Ужгород, но я отказался. Я связан с Киевом, здесь прошла моя жизнь и сформировалось мое имя, поэтому не вижу смысла куда-то уезжать.

Раньше во время воздушных тревог я спускался в укрытие, но со временем перестал это делать. Стал спокойнее к этому относиться – сколько суждено, столько и проживу», – сказал Сабо.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян покинуть столицу.