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  4. Пономаренко советуют покинуть Динамо и присоединиться к известному клубу
Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 12:12 |
1175
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Пономаренко советуют покинуть Динамо и присоединиться к известному клубу

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил перспективы талантливого форварда

13 июля 2026, 12:12 |
1175
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Пономаренко советуют покинуть Динамо и присоединиться к известному клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал потенциальный трансфер форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в нидерландский «Аякс»:

«Пономаренко стоит переходить в «Аякс», если предложение будет, потому что это та команда, в которой нашему форварду точно позволят играть. Эредивизи – чемпионат очень высокого уровня, прогрессивный.

В нем играют в атакующий футбол и если ты совершаешь ошибки, то тебя никто особо не ругает. Переход в «Аякс» стал бы шикарным трамплином для Пономаренко, чтобы впоследствии перейти в более сильный чемпионат и клуб», – уверен Левченко.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

Во время летнего трансферного окна была опубликована информация, что к форварду сборной Украины есть интерес от известных клубов, в частности «Аякса», «Галатасарая», «Милана» и «Страсбурга».

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Евгений Левченко чемпионат Нидерландов по футболу Аякс трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Підключили "голландцями" минулому зі своїми порадами.Нікого не потрібно слухати.Його власний спортивний шлях приведе туди де коли і де він має бути і грати.Поради часто бувають дуже хибними
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