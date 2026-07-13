Пономаренко советуют покинуть Динамо и присоединиться к известному клубу

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал потенциальный трансфер форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в нидерландский «Аякс»:

«Пономаренко стоит переходить в «Аякс», если предложение будет, потому что это та команда, в которой нашему форварду точно позволят играть. Эредивизи – чемпионат очень высокого уровня, прогрессивный.

В нем играют в атакующий футбол и если ты совершаешь ошибки, то тебя никто особо не ругает. Переход в «Аякс» стал бы шикарным трамплином для Пономаренко, чтобы впоследствии перейти в более сильный чемпионат и клуб», – уверен Левченко.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

Во время летнего трансферного окна была опубликована информация, что к форварду сборной Украины есть интерес от известных клубов, в частности «Аякса», «Галатасарая», «Милана» и «Страсбурга».