Пономаренко советуют покинуть Динамо и присоединиться к известному клубу
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил перспективы талантливого форварда
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал потенциальный трансфер форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в нидерландский «Аякс»:
«Пономаренко стоит переходить в «Аякс», если предложение будет, потому что это та команда, в которой нашему форварду точно позволят играть. Эредивизи – чемпионат очень высокого уровня, прогрессивный.
В нем играют в атакующий футбол и если ты совершаешь ошибки, то тебя никто особо не ругает. Переход в «Аякс» стал бы шикарным трамплином для Пономаренко, чтобы впоследствии перейти в более сильный чемпионат и клуб», – уверен Левченко.
В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.
Во время летнего трансферного окна была опубликована информация, что к форварду сборной Украины есть интерес от известных клубов, в частности «Аякса», «Галатасарая», «Милана» и «Страсбурга».
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