Пономаренко может покинуть Динамо и продолжить карьеру в Италии

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур:

«Милан» заинтересован в услугах украинского нападающего Пономаренко. Контракт с киевским «Динамо» действует до 2028 года, текущая стоимость составляет 12 миллионов евро.

Форвард забил 13 голов в 15 матчах чемпионата в сезоне 2025/26. «Трабзонспор», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Брентфорд» также следят за ним», – рассказал журналист.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.