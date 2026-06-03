Пономаренко может покинуть Динамо и продолжить карьеру в Италии
«Милан» заинтересован в услугах форварда, который стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги
Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур:
«Милан» заинтересован в услугах украинского нападающего Пономаренко. Контракт с киевским «Динамо» действует до 2028 года, текущая стоимость составляет 12 миллионов евро.
Форвард забил 13 голов в 15 матчах чемпионата в сезоне 2025/26. «Трабзонспор», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Брентфорд» также следят за ним», – рассказал журналист.
В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.
🚨 #ACMilan Milan are interested in Ukrainian striker Matvii Ponomarenko.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 3, 2026
💰 Contracted to Dynamo Kyiv until 2028; current value €12M.
👀 Scored 13 goals in 15 league matches in 2025/26.
Trabzonspor, Dortmund, Leipzig and Brentford also monitoring. https://t.co/jaVnxvnyPj pic.twitter.com/xbTqOTSQ0f
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