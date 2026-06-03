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  4. Пономаренко может покинуть Динамо и продолжить карьеру в Италии
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:37 | Обновлено 03 июня 2026, 15:52
1397
4

Пономаренко может покинуть Динамо и продолжить карьеру в Италии

«Милан» заинтересован в услугах форварда, который стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги

03 июня 2026, 15:37 | Обновлено 03 июня 2026, 15:52
1397
4 Comments
Пономаренко может покинуть Динамо и продолжить карьеру в Италии
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур:

«Милан» заинтересован в услугах украинского нападающего Пономаренко. Контракт с киевским «Динамо» действует до 2028 года, текущая стоимость составляет 12 миллионов евро.

Форвард забил 13 голов в 15 матчах чемпионата в сезоне 2025/26. «Трабзонспор», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» и «Брентфорд» также следят за ним», – рассказал журналист.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Милан Экрем Конур РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Брентфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Экрем Конур
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Комментарии 4
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зранку був Мілан, потім з'явились Трабзонспор, Боруссія Д, Лейпциг, Брентфорд.
До 24 години очікується приєднання ще 4-6 клубів. Слідкуємо...
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+2
Не продаст его Динамо дешевле за 40 миллионов с сохранением 25% прав у себя. А дадут за него максимум 10-15.
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+1
Контракт діє до 31.12.2028. І він точно найближчим часом буде перепідписаний.
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0
Мілан хоче увійти в одну річку двічі...
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0
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