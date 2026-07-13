Полесье подпишет полузащитника, которым интересовались Динамо и Шахтер

Житомирское «Полесье» оформит трансфер полузащитника криворожского «Кривбасса» и сборной Венесуэлы Андрусва Араухо. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В воскресенье, 12 июля, руководство «волков» провело финальные переговоры с 23-летним футболистом, в ходе которых согласовало все детали личного контракта.

Стороны договорились о сотрудничестве до июня 2029 года, «Кривбасс» заработает за трансфер легионера около двух миллионов евро. В ближайшее время состоится официальное объявление о переходе игрока.

В услугах венесуэльца были заинтересованы киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», однако украинские гранды не делали криворожской команде официальных предложений.

В прошлом сезоне Араухо провел 28 матчей, в которых отдал три результативных передачи. В составе «Кривбасса» полузащитник выступал с января 2025 года.