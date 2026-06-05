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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 15:47 | Обновлено 05 июня 2026, 17:05
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Динамо может оформить трансфер легионера, который нужен Шахтеру

Киевскому клубу предложили услуги полузащитника сборной Венесуэлы Андрусва Араухо

05 июня 2026, 15:47 | Обновлено 05 июня 2026, 17:05
1727
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Динамо может оформить трансфер легионера, который нужен Шахтеру
ФК Кривбасс Кривой Рог. Андрусв Араухо
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Киевское «Динамо» может получить солидное усиление перед стартом в Лиге Европы и подписать полузащитника криворожского «Кривбасса» и сборной Венесуэлы Андрусва Араухо.

По информации источника, агенты игрока предложили «бело-синим» рассмотреть трансфер 23-летнего футболиста, который ищет новые вызовы и планирует сменить клуб после завершения сезона.

«Динамо» пока не начало переговоры с криворожским клубом по Араухо, в услугах которого также заинтересованы донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье».

Венесуэлец перебрался в чемпионат Украины в августе 2025 года и провел 28 матчей в футболке «Кривбасса», в которых записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт легионера истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Андрусв Араухо трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 2
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"агенти гравця запропонували «біло-синім» розглянути трансфер 23-річного футболіста". Лише агенти гравців можуть допомогти ДК оформити трансфер бо селекційний відділ ДК повністю неадекватний і ні на що не спроможний
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А може і не оформити. А може  вечером, чи в липні, а може на День Конституції. Головне що інформація перевірена
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