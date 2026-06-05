Динамо может оформить трансфер легионера, который нужен Шахтеру

Киевское «Динамо» может получить солидное усиление перед стартом в Лиге Европы и подписать полузащитника криворожского «Кривбасса» и сборной Венесуэлы Андрусва Араухо.

По информации источника, агенты игрока предложили «бело-синим» рассмотреть трансфер 23-летнего футболиста, который ищет новые вызовы и планирует сменить клуб после завершения сезона.

«Динамо» пока не начало переговоры с криворожским клубом по Араухо, в услугах которого также заинтересованы донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье».

Венесуэлец перебрался в чемпионат Украины в августе 2025 года и провел 28 матчей в футболке «Кривбасса», в которых записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт легионера истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.